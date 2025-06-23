精進建築除名暫緩｜6項目全被收回　精進系前公司仍有份港大項目

房屋委員會今日（23日）公布根據相關合約條款，收回精進建築有限公司負責的三個公營房屋項目，指其表現遠低於合約要求，涉及超過6,000個公屋單位。



屋宇署原定6月20日將涉及多宗致命工業意外的精進建築，從「一般建築承建商名冊」除名，不過精進6月18日獲高等法院暫時批准暫緩除名令，但精進建築負責的六個項目均已被地盤擁有人收回。不過承接港大「西高山校園重建計劃」宿舍項目的「其士——群策聯營」公司，當中群策建築有限公司在2024年3月前為精進系的「精進營造有限公司」，其後脫離成獨立公司。



精進建築有限公司原定今日（20日）被從「一般建築承建商名冊」除名，不過前日（18日）獲得高等法院原訟法庭暫時批准暫緩除名。（資料圖片 / 楊嘉朗攝）

精進建築原承辦的6個項目

．房委會屯門滿田邨1000個公屋單位（房屋委員會6月23日公布收回地盤）

．房委會東涌雋東邨5200個公屋單位（房屋委員會6月23日公布收回地盤）

．房委會白田邨重建計劃第十期地下通道（房屋委員會6月23日公布收回地盤）

．柴灣水務署懲教署總部大樓（政府6月15日已按合約機制終止合約）

．房協安達臣道R2-2用地資助出售房屋項目（房協6月18日終止合約）

．港大「西高山校園重建計劃」宿舍發展項目（港大6月20日公布改「其士-群策聯營」承接）



精進建築。（資料圖片／朱永倫攝）

房委會今收回3個公屋項目：精進建築表現遠低於合約要求

房委會今日公布，涉及的3個工程項目包括白田邨重建計劃第十期地下通道、屯門第29區西公營房屋發展計劃（約1, 000個單位），及東涌第100區公營房屋發展計劃（約5,200個單位）。房委會解釋精進建築近日在三個建築工程項目的表現遠低於合約要求，故根據相關合約條款，發出收回地盤通知書。

港大今日（20日）公布，委任新承建商其士建築及群策建築，接手原由精進建築負責的「西高山校園重建計劃」項目。(資料圖片)

由於另外三個項目的合約都已被終，精進建築即使獲准暫緩除名，旗下六個預目均已被接管。

接手港大項目聯營公司 其中一方曾屬精進系

港大上周五（20日）公布，委任承建商「其士建築」及「群策建築」，接手原由精進建築負責的「西高山校園重建計劃」項目，包括4棟學生和教職員宿舍大樓。目前工程已完成逾八成工序，原料今年底完成，現由新承建商接手後，將延遲至2026年上半年完成。

「中科監察」主席潘焯鴻上周五指出，「群策建築」前身是精進系的「精進營造有限公司」，去年3月自母公布獨立後才改名，其董事殷偉強為曾屬「精進系」的卓越天工，該公司涉及長實安達臣道首置盤缺少鋼筋事件，殷偉強於5月中辭任群策董事。

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