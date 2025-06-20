港大西高山重建工程撤換精進建築　改委任「其士」及「群策」接手

港大今日（20日）公布，委任新承建商「其士建築」及「群策建築」，接手原由精進建築負責的「西高山校園重建計劃」項目，包括4棟學生和教職員宿舍大樓。目前工程已完成逾八成工序，原料今年底完成，現由新承建商接手後，將延遲至2026年上半年完成。



港大今日（20日）公布，委任新承建商其士建築及群策建築，接手原由精進建築負責的「西高山校園重建計劃」項目。(資料圖片)

港大位於薄扶林的「西高山校園重建計劃」發展項目，原本由精進建築有限公司擔任項目承建商，工程現已完成逾八成工序，並原定預計於今年底完成。

港大考慮工程進度、對工程人員和社會的影響；以及未來師生宿位供應後，決定委任由其士建築（香港）有限公司及群策建築有限公司組成之「其士-群策聯營」接手仍在施工階段之餘下工程，並繼續聘用現時地盤人員、分判商及供應商，預計工程將稍微延遲至2026年上半年完成。

精進建築有限公司原定今日（20日）被從「一般建築承建商名冊」除名，不過前日（18日）獲得高等法院原訟法庭暫時批准暫緩除名。（資料圖片 / 楊嘉朗攝）

項目中，其士建築將負責統籌和協調工程管理、監察施工進度及監控施工質量，亦會委任駐地盤人員進行地盤巡查及督導，嚴格實施地盤安全管理和品質監控。

位於薄扶林「西高山校園重建計劃」發展項目，包括4棟學生和教職員宿舍大樓，合共938個學生宿位及273個教職員宿舍。精進建築有限公司原為項目承建商，工程現已完成逾八成工序，並原定預計於今年底完成。

精進建築有限公司原定今日（20日）被從「一般建築承建商名冊」除名，不過前日（18日）獲得高等法院原訟法庭暫時批准暫緩除名，因此仍屬認可建築承建商。