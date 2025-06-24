美國隊長2.0馬俊文犯煽動罪不獲提早釋放　覆核上訴失敗

外號「第二代美國隊長」的男子馬俊文，因煽動分裂國家罪被判囚5年，原定因行為良好，可於去年3月提早獲釋。惟《維護國家安全法》於他剛可獲前生效，並修改了監獄規則，令他須要服畢餘下三分一的刑期。馬早前提司法覆核被裁敗訴後，再提出上訴，指條例對「國家安全」的定義廣闊，令囚犯不容易測試，其個案難以轉介予監管釋囚委員會，讓委員會考慮提早獲釋。上訴庭早前聽取陳詞後 ，今（24日）頒判辭裁定馬敗訴。



外號「第二代美國隊長」的馬俊文，過往多次現身示威場面。（資料圖片）

上訴人為為馬俊文，答辯人為懲教署署長。馬於2021年因煽動分裂國家罪成而被判囚5年9個月，上訴後改為判囚5年。《維護國家安全法》（23條）去年立法後，修訂《監獄規則》及《監管釋囚條例》，馬未能通過國安測試，而不獲署長轉介予監管釋囚委員會。

馬早前陳詞指，根據現時做法，懲教署長須信納提早獲釋的囚犯不會不利國家安全，才可將個案轉介予監管釋囚委員會，再決定該囚犯是否可提早獲釋。惟馬質疑，《維護國家安全條例》對「國家安全」的定義廣闊及模糊，令囚犯不容易通過測試。

案件編號：CACV4/2025