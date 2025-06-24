調查：過半受訪者成「脂肪炸彈」部份不自知肥胖　心血管病風險增

肥胖問題是全球頭號「健康殺手」之一，預計2035年全球肥胖人口達15.3億。香港心臟專科學院今（24日）發佈「肥胖與心臟健康」問卷調查結果，有一半受訪者超重或肥胖，近4成人有中央肥胖問題。超重或肥胖人士當中，有24%以為自己沒有肥胖問題，男性及長者超重而不自知的情況更為顯著，遲遲未有減肥，導致其他慢性疾病。



心臟專科學院義務司庫陳穎思醫生表示，肥胖容易令到各種疾病風險暴升，包括心血管疾病風險增加2至3倍等，呼籲肥胖人士及早減重。會董陳裕豪醫生則建議，肥胖人士應採取「階梯式」科學減重，如果單靠飲食管理及運動也難以減重時，就應該進一步尋求醫學輔助，採用藥物治療幫助減重，甚至接受代謝手術。



在5成超重或肥胖的受訪者中，有24%以為自己沒有肥胖問題，而男性（32%）對自身超重情況認知較女性（15%）差。（資料圖片）

結果顯示，有54%受訪者BMI超標，有34%受訪者有中央肥胖問題，而當中有8成以上受訪者運動時數未達到世衛建議標準。（資料圖片）

陳穎思醫生表示，低估肥胖真面目會導致許多人以為自己「健康無憂」，呼籲肥胖患者及早介入，以免延誤減重行動。（羅君豪攝）

54%人BMI超標 當中24%人肥胖不自知

香港心臟專科學院今年1至5月以問卷訪問555位市民，發現有不少受訪市民低估肥胖問題。54%受訪者身高體重指數（BMI）超標，34%有中央肥胖問題，當中超過8成受訪者運動時數未達到世衛建議標準。

超重或肥胖的受訪者當中，有24%人以為自己沒有肥胖問題。其中，32%男性以為自己沒有超重，較女性的15%高。另外，調查發現較多長者、有29%亦是肥胖而不自知。心臟專科學院會董陳裕豪醫生認為，全球及本港肥胖人口持續上升，超過一半人口有「脂肪炸彈」，不少超重或肥胖人士低估自身體重，對於肥胖風險認知不足。

在5成超重或肥胖的受訪者中，有24%以為自己沒有肥胖問題，而男性（32%）對自身超重情況認知較女性（15%）差。（資料圖片：Commonhealth）

在5成超重或肥胖的受訪者中，有24%以為自己沒有肥胖問題，而男性（32%）對自身超重情況認知較女性（15%）差。（資料圖片／羅君豪攝）

過半數受訪者不知與肥胖相關疾病

調查又發現過半受訪者不知肥胖與心臟衰竭、腎病、腦血管疾病、甚至死亡等息息相關，嚴重忽略肥胖隱藏的健康風險。

心臟專科學院義務司庫陳穎思醫生指出，肥胖會令心血管疾病風險增加2至3倍，心血管死亡風險更激增近7成。她說低估肥胖問題會導致許多人以為自己「健康無憂」，呼籲肥胖患者及早介入，以免延誤減重行動。

陳裕豪醫生呼籲，市民在出現肥胖問題時，應即刻作出行動，長期減重未如理想就要考慮採用藥物治療，從而避免各種疾病的增加風險。（馮藹怡攝）

陳裕豪醫生：科學減重需階梯式方法

陳裕豪醫生表示，雖有近九成和近八成受訪者採用運動和飲食控制來減重，並認為有效，但有一半自稱飲食健康的受訪者仍然超重。他續指，單靠飲食管理及運動難以長期維持體重下降，建議肥胖患者應採取階梯式科學減重。

他建議輕微超重人士首要改變生活方式，包括運動、飲食、行為改善及心理支援，若未能達標便應進一步尋求醫學輔助，採用藥物治療，如芬特明、奧利司他等。若果肥胖嚴重影響身體健康時，就可以考慮接受代謝手術，如縮胃、繞道等手術以增加飽腹感，減低食欲。