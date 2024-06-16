肥胖乃二百病之源　減肥勿單靠節食　搭配運動始長效

本港瘦身風氣盛行，不少人更愛將「減肥」掛在口邊，事實上疫後的肥胖人口卻有上升趨勢，港人每兩個就有一個肥。究其原因，除了飲食及生活習慣出事，減肥方法亦是關鍵。網上充斥著種類繁多的瘦身餐單及減肥方式，但這些「減肥方程式」並非人人適合，維持良好體重，除了是終身課題，亦是健康之道。



撰文：醫善同行醫學顧問、香港肥胖學會創會會長袁美欣



醫善同行醫學顧問、香港肥胖學會創會會長袁美欣

早前筆者發表過一份研究，發現與肥胖相關的疾病超過二百多種，揭示肥胖乃「二百病之源」。肥胖可影響全身器官，最常引起一系列的代謝病，例如尿酸高、糖尿病、血脂高等；心血管疾病風險亦會提高，如高血壓、心房顫動、心衰竭、心臟病發。肥胖亦與腸胃疾病有關，可引起脂肪肝、胃酸倒流、膽石等。呼吸系統疾病如哮喘、睡眠窒息症，癌症如肝癌、乳癌及胰臟癌，全都與肥胖息息相關。

港人工作忙碌，飲食及生活習慣不規律，飲食也不夠均衡。不少打工仔的早餐會選擇火腿、餐肉三文治，或者即食麵，這些都是高度加工食物；中午的「飯後甜品」可能是一杯珍珠奶茶的含糖手搖飲品。港人習慣了生活節奏快，連進食速度也很快。事實上負責調節身體飽腹感的荷爾蒙一般要進食20至30分鐘才分泌，吃得太快，有機會未有飽腹感而進食過量。

根據衞生署調查，本港肥胖及超重人口達到54.6%，即每兩人就有一個肥胖。若以BMI指數定義，超重是指BMI 23至25，BMI 25以上便屬肥胖，愈重，患肥胖相關疾病風險愈高，以糖尿病為例，超重的人患病風險較一般人高出50%；肥胖的人患糖尿病風險是常人的3至4倍。肥胖影響的不單止是外形，更對健康構成長遠威脅。

肥胖乃「二百病之源」，可影響全身器官，最常引起一系列的代謝病，例如尿酸高、糖尿病、血脂高等。（VCG）

坊間流行的減肥方法有很多，以節食最為常見，原理就是將身體變成飢餓狀態去燃燒脂肪，初時的確會見到體重有明顯下降，但身體會隨著時間適應這個狀態，從而調節新陳代謝，體重下降就會停滯，這也是很多人會出現的「減肥樽頸期」。愈極端的節食愈容易反彈，當身體處於飢餓狀態，就會製造大量荷爾蒙而令食慾上升，令你更想進食高熱量食物。因此，極端節食往往難有長效。

不少藥妝店出售種類繁多的減肥產品，例如瘦身丸、沖劑等，大多是一些瀉藥，這些成份的減肥功效有限。本港目前有幾款已註冊認可的減肥藥，為嚴重肥胖患者減重。不過，減肥藥物非人人適合，用藥需要諮詢相關醫生。另外，不應胡亂網購來歷不明的減肥藥物，這些藥物成份可能未在港註冊，有機會是禁藥，甚至對健康構成不良影響。

網上亦充斥很多「減肥餐單」，有些聲稱是減肥秘方，或者是成功減磅人士分享自身餐單。事實上，這些餐單並非適合每一個人，成功減磅的人可能同時配合了適量運動，始終太極端的減肥餐單，難長時間維持之餘，亦極容易反彈。理想的瘦身餐單除了少油少糖，亦要攝取適量的澱粉質，以及有豐富蛋白質及蔬菜。

持之有效的減肥方法，一定少不了運動，運動未必令你能在極短時間內減磅，卻不易反彈。(資料圖片/陳焯煇攝)

持之有效的減肥方法，一定少不了運動，運動未必令你能在極短時間內減磅，卻不易反彈。配合帶氧運動有效維持新陳代謝，每日進行45至60分鐘的帶氧運動，可燃燒 500 卡路里之餘亦可令身體維持在高新陳代謝狀態14小時。若在一周加入兩至三次的適量負重運動，更有效減脂及增肌。因此，減肥如能搭配運動，才能瘦得健康。我們亦要有良好飲食習慣，並配合規律作息，每日至少有六至八小時睡眠時間，同時適當排解生活上的壓力，有效調節皮質醇，減肥亦事半功倍。

「01醫務所」與慈善團體【醫善同行】合作，逢周日刊登由醫護人員撰寫的醫健文章。醫善同行於2019年成立，期盼凝聚社會上的愛心和力量，鼓勵有心人踴躍參與醫善同行舉辦的義工計畫，各展所長，幫助弱勢社群。



醫善同行會以專業團隊的運作方式，致力提高贊助人與贊助機構的信心，達到取諸社會，用諸社會的目標。



網站亦會為巿民提供正確的醫療資訊；並舉辨不定期的醫療健康講座和義診，同時積極與其他社區組織及醫療機構協作，為市民提供各種醫療服務優惠。

