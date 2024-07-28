肥胖指標並非只有BMI　如何更準確界定肥胖程度？

在之前的文章，提到肥胖乃二百病之源，以及不良的減肥方法，今次不如就分享下如何自我評估肥胖的嚴重程度。



大家可能會疑惑：「單看身形體重就知道肥胖程度啦，還要評估嗎？」除了常見的身體質量指數（BMI）外，要更準確去評估肥胖的嚴重程度可參考近年國際間使用的EOSS（Edmonton Obesity Staging System），透過肥胖引發的相關臨床病徵、藥物使用、心理影響等去定義肥胖。



撰文：醫善同行醫學顧問、香港肥胖學會創會會長袁美欣



醫善同行醫學顧問、香港肥胖學會創會會長袁美欣

根據BMI定義，亞洲人體重指標超過23就屬於過重，27.5或以上屬於肥胖。腰圍也可作為評估方法之一，亞洲男士腰圍在90厘米或以上、女士腰圍在80厘米或以上，亦屬於肥胖。其中腰圍可反映腹部脂肪積存，若超出上述水平即被界定為「中央肥胖」，亦即俗稱的大肚腩，顯示內臟脂肪過多，比起下半身肥胖更為危險。

肥胖的嚴重程度，未必單單透過體重的多寡去定義，因此只是計算BMI，並不能完全準確界定肥胖帶來的影響。部分老人家會患上「肌少型肥胖症」，意思是外表看來屬中等身材，但內臟脂肪高，體脂超標，屬於隱性肥胖，這些就是單靠體重無法測量出來的情況。

肥胖的嚴重程度，未必單單透過體重的多寡去定義，因此只是計算BMI，並不能完全準確界定肥胖帶來的影響。（視覺中國圖片）

近年國際間倡議使用EOSS去評估肥胖不同階段的嚴重性，除了體重指標，亦會去評估肥胖引起的相關併發症，例如睡眠窒息症及其他代謝疾病等。舉例：

．肥胖階段一：病人的BMI屬於肥胖，因為體重關係有輕微膝痛及背痛，但未有其他併發症，日常生活不受影響。

．肥胖階段二：已有高血壓、糖尿病，膝頭退化，需要用藥治療。

．肥胖階段三：已出現肥胖相關併發症並帶來永久性損害，例如中風、心衰竭、糖尿病併發症等，甚至腎功能受影響，且膝痛至影響日常生活。

．肥胖階段四：最嚴重程度，因為肥胖及相關併發症引起無法行走，需要輪椅輔助，整體健康受損，影響自理能力。



由此可見，單靠體重指標去評估肥胖嚴重程度並不足夠，還要將一系列相關併發症列入考慮。筆者曾診治一名年約30多歲的男病人，體重屬於嚴重肥胖，求診時僅有膝痛問題。檢查後始發現其血糖及膽固醇超標，肝酵素高，已有嚴重脂肪肝，評估後屬於肥胖階段二，需要用藥物去控制血糖水平及體重。為了健康及解決膝痛，他用了半年時間減去20公斤，改善飲食並養成定期運動習慣，所有指數始回復正常水平。

只是計算BMI並不能完全準確界定肥胖帶來的影響，部份老人家會患上「肌少型肥胖症」，意思是外表看來屬中等身材，但內臟脂肪高，體脂超標，屬於隱性肥胖，這些就是單靠體重無法測量出來的情況。（視覺中國）

那麼，什麼時候需要用藥治療呢？如BMI已達到肥胖水平或已出現肥胖相關併發症（尤其是有關節問題，如膝頭哥痛而影響運動能力），或患者已盡力運動及控制飲食但減肥失敗，就要考慮藥物或手術治療。目前香港有五種註冊藥物選擇，全部減肥藥物都屬於處方藥物，需要由醫生處方。

減肥藥需要服用多久才可以停？由於肥胖症屬長期疾病，部分患者需長期用藥才可維持體重。因擔心藥物副作用而抗拒用藥減磅，尤其患者已屬嚴重肥胖或已有併發症，反而更加對身體有害。

除了使用EOSS評估肥胖，一般市民亦可使用市面的體脂磅去粗略估計自己體脂水平。其原理是利用電流去分析身體的脂肪、肌肉及水分比例，比起BMI會更為全面。若發現肌肉量過低，應適當進行帶氧運動，並配合負重運動增肌。建議目標運動量是每日45至60分鐘帶氧運動及一星期三次約20分鐘的負重運動。

飲食態度亦十分重要，除了多吃高纖高蛋白質的食物，進度速度亦不宜過快。很多香港人工作忙碌，午餐時經常狼吞虎嚥，10分鐘就已經吃完。建議嘗試「正念進食」（Mindful Eating），進食過程中細心留意食物味道、咀嚼感覺等，將飲食過程拉長至25至30分鐘，始能感受到飽肚感並適時停止進食。要控制體重，不妨由最簡單的健康飲食做起。

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