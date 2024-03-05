世界肥胖日｜15至84歲港人肥胖超重比率上升　三成人不自知

衞生署最新一份人口健康調查報告指，15至84歲人士中，32.6%人肥胖、約22%人超重。衞生署衞生防護中心非傳染病處高級醫生梁美紅今早（5日）在電台節目表示，最新調查結果反映港人肥胖較上次調查嚴重，比率有上升，當中亦有三成人不自知有超重或肥胖問題，她提醒大眾不要久坐、健康飲食、多做運動。



稻苗飲食專業學會榮譽會長黃傑龍則指，業界有逾千間食肆參與「有營食肆」、少鹽少糖食店這類計劃，近年市民及業內從業員對健康飲食的意識有提高，不少食客也不希望食物太鹹或太甜，指出如社會意識夠強，市場有需要，業界必然會配合。



衞生署衞生防護中心非傳染病處高級醫生梁美紅指，調查發現15至84歲港人，有54.6%超重或肥胖，整體比率較上次調查得出的50%上升，「當時50%都多，不過𠵱家仲多，嚴重咗。」她續指，以世界衛生組織標準，就亞汌成年人而言，平均體重指標（BMI）高於或等於25即屬肥胖，而23至25則屬超重。

她指，兩次調查結果中，男女超重或肥胖的比率相約，女士中逾四成超重或肥胖，男士則有逾六成超重或肥胖，「男士問題多啲，最多係45至54歲，其次係35至44歲，中年男士多啲有超重或肥胖。」

被問到肥胖問題在港有多嚴重，梁美紅回應指，在今次調查中超重或肥胖的人當中，約一成人知道自己有相關問題，逾三成人則不自知道，「係我哋體格檢查先搵出來，好多人唔知自己有呢個問題。」她表示，BMI計算方法容易，市民可自行計算。

BMI值計算公式：體重(公斤) / 身高（米）2次方



梁美紅續指，肥胖問題根源是熱量攝取過多，而日常消耗不足，「吸嘅多、出嘅少」，日常運動量不足、全日坐在辦公室工作、多食外賣等，也與肥胖問題有關。據調查結果，有四份之一人體能活動量不足，較上次調查增加一倍，她提醒大眾不要久坐、健康飲食、多做運動。

黃傑龍指，現時市民及業內從業員對健康飲食的意識有提高，口味上也有改變，不少食客也不希望食物太咸或太甜。（資料圖片／歐嘉樂攝）

稻苗飲食專業學會榮譽會長黃傑龍在同一節目指，在「有營食肆」、少鹽少糖食店這類計劃，業界參與率不低，但比例上不算高，在全港約1.8萬食肆中，有1,000多間參與。他都提到，現時市民及業內從業員對健康飲食的意識有提高，口味上也有改變，不少食客也不希望食物太鹹或太甜，「以前糖水愈甜愈好，𠵱家會話唔好太甜。」

他續指，參與少鹽少糖這類計劃並不困難，但也有些業界覺得並非必要，坦言食肆始終是為做生意，參與計劃是為盡社會責任，為市民提供選擇，亦非刻意要推動「某啲人食某啲嘢」，但若然社會意識夠強，市場有需要，業界必然會配合。