學童肥胖｜中學生超重率維持2成高水平　學童進食水果蔬菜量不足

衞生署今日（2日）公布《學生健康服務二○二三／二四學年周年健康報告》，上學年香港中學生超重比率約為兩成，衞生署社會醫學顧問醫生（家庭及學生健康）張竹君稱中學生超重、包括有肥胖症狀比率過去10年未有大改善，「不是特別理想」。小學生方面，上學年超重比率為16.4%，是2014年以來最低。



飲食方面，張竹君指香港中、小學生在進食水果及蔬菜量不足，以當局建議小學生每天進食至少兩份水果和兩份蔬菜、中學生每天進食至少兩份水果和三份蔬菜計，89.9%中、小學生進食水果及蔬菜量不足。



衞生署今日（2日）公布《學生健康服務二○二三／二四學年周年健康報告》，上學年香港中學生超重比率約為兩成。（廖雁雄攝）

衞生署今日（2日）公布《學生健康服務二○二三／二四學年周年健康報告》，上學年香港中學生超重比率約為兩成。（廖雁雄攝）

衞生署今日（2日）公布《學生健康服務二○二三／二四學年周年健康報告》，上學年香港中學生超重比率約為兩成。（廖雁雄攝）

在2023/24學年，約25.7萬名小學生及約17.3萬名中學生到衞生署的學生健康服務中心接受周年健康檢查服務，包括生長監測、體格檢查、視力、聽力及脊柱側彎篩查、有關健康行為和心理社交健康的健康評估問卷、個人健康輔導、健康教育及疫苗補種。

張竹君：香港學生的體重問題及飲食模式仍然欠佳

衞生署社會醫學顧問醫生（家庭及學生健康）張竹君稱，檢查結果顯示，香港學生的體重問題及飲食模式仍然欠佳。小學生超重、包括肥胖普遍率由2022／23學年的19.5%下降至2023／24學年的16.4%，是自二2014／15學年的新低。不過，中學生的超重（包括肥胖）普遍率則維持在20.0%的高水平

在2023/24學年，94.4%的學生表示自己體能活動水平不足，即沒有每天進行最少60分鐘中等至劇烈強度的體能活動。約89.9%的學生（83.5%小學生和97.0%中學生）表示每天進食水果和蔬菜量不足（即小學生平均少於4份；中學生平均少於5份）。

中、小學生進食水果及蔬菜量不足

飲食方面，張竹君指香港中、小學生在進食水果及蔬菜量不足，以當局建議小學生每天進食至少兩份水果和兩份蔬菜、中學生每天進食至少兩份水果和三份蔬菜計，89.9%中、小學生進食水果及蔬菜量不足。