書展｜多個獨立書商遭拒參展　貿發局不評論　稱不會預先審查書籍

第35屆書展將於7月16日至22日在會展舉行，惟至少有3間獨立出版社或書店被拒參展，包括「藍藍的天」、「界限書店」等。貿發局副總裁張淑芬今日出席記者會，被問涉事書商的申請被拒批，是否與去年書展要求多本書籍下架紛爭有關？她說並非每個書商都能成功參展，不會評論個別個案，但強調不會預先審查書籍，貿發局亦會提醒書商遵守國安法等規則，如收到投訴指有書籍違規，貿發局將按機制處理。



貿發局副總裁張淑芬（左三）在記者會提醒，場內書籍不得含淫褻、不雅、侵犯版權或不利於國家安全的元素。（任葆穎攝）

參展近20年的獨立出版社「藍藍的天」，負責人伍自禎上月受訪稱，據他了解，至少有3間獨立出版社或書店被拒參展，包括藍藍的天、界限書店等，貿發局無透露拒批原因。

兩間涉事書商去年均有參加書展，並遭貿發局要求下架部份書籍，包括資深傳媒人區家麟的《最後的信仰》、《二千零四十七夜》等。其時界限書店已將被投訴的書籍下架；藍藍的天則下架其中4本，但沒將區家麟的《亂流》下架，伍自禎當時稱該書只是一本遊記，「逐句睇」都看不出有問題。

伍自禎形容參展書展被拒是預料之內，估計被拒的原因是去年參展期間貿發局要求其下架5本書有關。去年書展「藍藍的天」將其中4本書下架，但沒將資深傳媒人區家麟著作《亂流》下架。（資料圖片／鄭子峰攝）

參展近20年的「藍藍的天」負責人伍自禎表示，今年未有收到貿發局的參展邀請，故自行報名參加，直至1月底被告知「申請不獲接納」。（資料圖片／鄭子峰攝）

該兩間涉事書商去年參展時曾被要求下架5本書，原因為「涉及敏感題材及有人投訴」，包括已故前立法會議員邵家臻的《坐監情緒學》及《字裡囚間》，以及資深傳媒人區家麟的《最後的信仰》、《二千零四十七夜》及《亂流》。」（資料圖片／郭梓謙攝）

稱非每個書商能成功參展 提醒須守國安法

貿發局副總裁張淑芬今日出席第35屆書展記者會，被問該三間涉事書商被拒批參展，是否與去年下架書有關？她表示，並非每個書商都能成功報名，不會評論個別個案。她強調書籍並無預先審查，但參展商手冊會列明守則，提醒書商須遵守國安法等規則。

她續稱，報刊辦每年都會入場巡查，檢視不合規書籍。貿發局收到投訴後將按機制處理，若投訴成立，將要求書商不得展示有關書籍。

第35屆香港書展、運動消閒博覽及「零食世界」三大活動，將於7月16日至22日在會展舉行。（任葆穎攝）

第35屆香港書展、運動消閒博覽及「零食世界」三大活動，將於7月16日至22日在會展舉行。（任葆穎攝）

第35屆香港書展、運動消閒博覽及「零食世界」三大活動，將於7月16日至22日在會展舉行。（任葆穎攝）

她在記者會表示，書展是出版業界的重要推廣及銷售平台，主辦方一直提醒參展商遵守規則，場內書籍不得含淫褻、不雅、侵犯版權或不利於國家安全的元素。