書展｜多個獨立書商遭拒參展 貿發局不評論 稱不會預先審查書籍
撰文：任葆穎
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第35屆書展將於7月16日至22日在會展舉行，惟至少有3間獨立出版社或書店被拒參展，包括「藍藍的天」、「界限書店」等。貿發局副總裁張淑芬今日出席記者會，被問涉事書商的申請被拒批，是否與去年書展要求多本書籍下架紛爭有關？她說並非每個書商都能成功參展，不會評論個別個案，但強調不會預先審查書籍，貿發局亦會提醒書商遵守國安法等規則，如收到投訴指有書籍違規，貿發局將按機制處理。
參展近20年的獨立出版社「藍藍的天」，負責人伍自禎上月受訪稱，據他了解，至少有3間獨立出版社或書店被拒參展，包括藍藍的天、界限書店等，貿發局無透露拒批原因。
兩間涉事書商去年均有參加書展，並遭貿發局要求下架部份書籍，包括資深傳媒人區家麟的《最後的信仰》、《二千零四十七夜》等。其時界限書店已將被投訴的書籍下架；藍藍的天則下架其中4本，但沒將區家麟的《亂流》下架，伍自禎當時稱該書只是一本遊記，「逐句睇」都看不出有問題。
稱非每個書商能成功參展 提醒須守國安法
貿發局副總裁張淑芬今日出席第35屆書展記者會，被問該三間涉事書商被拒批參展，是否與去年下架書有關？她表示，並非每個書商都能成功報名，不會評論個別個案。她強調書籍並無預先審查，但參展商手冊會列明守則，提醒書商須遵守國安法等規則。
她續稱，報刊辦每年都會入場巡查，檢視不合規書籍。貿發局收到投訴後將按機制處理，若投訴成立，將要求書商不得展示有關書籍。
她在記者會表示，書展是出版業界的重要推廣及銷售平台，主辦方一直提醒參展商遵守規則，場內書籍不得含淫褻、不雅、侵犯版權或不利於國家安全的元素。