香港書展2025｜7.16會展開鑼　主題飲食文化　1990年出生免費入場

第35屆香港書展、運動消閒博覽及「零食世界」三大活動，將於7月16日至22日在會展舉行。今年書展以「飲食文化．未來生活」為主題，將舉辦超過620項文化活動，其中「名作家講座系列」邀請多名作家主持講座，包括相隔多年再次在書展開講的龍應台、著有《老派少女購物路線》的洪愛珠等。



今年書展成人票價為30元，小童票價為10元。大會將推出三大優惠，其中與書展同年、即凡於1990年出生的人士在現場出示有效身份證明文件即可免費入場。



第35屆香港書展、運動消閒博覽及「零食世界」三大活動，將於7月16日至22日在會展舉行。（任葆穎攝）

今年書展以「飲食文化．未來生活」為主題，「年度主題講座系列」將邀請飲食文學作家，包括太平館餐廳第五代傳人徐錫安、飲食作家李純恩等，從文化及生活多角度分享飲食見解。

邀台灣作家龍應台等名家主持講座 首設文化及創意產品區

至於「名作家講座系列」則邀請多名作家主持講座，與書迷互動交流，包括相隔多年再次在書展開講的龍應台、著有《老派少女購物路線》的洪愛珠、憑小說《北上》榮獲茅盾文學獎的徐則臣等。

今年書展首設「文化及創意產品區」，帶來本港非物質文化遺產互動體驗，以及展示具有澳門特色的文創產品等；亦設「香港創科專題快閃展示區」，展示不同科技創新產品。

香港書展2025以「飲食文化．未來生活」為主題，將舉辦超過620項文化活動。（任葆穎攝）

今年書展將於7月16日至22日舉行，成人票價為30元，小童票價為10元；超級書迷證則售88元，持此證人士可無限進場。

此外，每日中午12時前進場，成人和小童票價統一為10元，但只限於會場入口售票處以八達通即時付費入場。

今年亦設免費再進場特別優惠，凡以正價購買7月16日至17日書展門票人士，可憑完整票尾或現場派發的再進場優惠券，免費於以下時段各進場一次：7月18日至20日晚上7時後、7月21日晚上7時後。

香港書展2025｜三大優惠

為慶祝書展踏入第35屆，大會推出三大優惠，包括：

-與書展同年，即凡於1990年出生的人士在現場出示有效身份證明文件即可免費入場

-推出限量500套「三五知已」套票，以三張門票價錢即可五人同行入場

-在書展消費滿港幣500元便有機會換領書展35屆限量紀念版布袋一個及精美禮品一份



香港書展2025｜開放時間

7月16日至21日：上午10時至晚上10時開放

7月22日：上午9時至下午5時開放。

