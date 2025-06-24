前海關督察涉詐騙政府房屋津貼150萬　被判240小時社會服務令

廉政公署早前落案起訴一名前海關督察，他涉嫌透過公務員居所資助計劃申領津貼及優惠利率首期貸款，其間隱瞞違反計劃的入住規定，未有在申報的物業居住，更曾把物業出租予不同租客賺取租金，從而詐騙政府批出津貼逾150萬元。被告今（24日）在東區裁判法院被判240小時社會服務令。



一名前海關督察，涉隱瞞違反公務員居所資助計劃的相關入住規定，詐騙政府批出津貼逾150萬元，他今日（24日）在東區裁判法院被判240小時社會服務令。（資料圖片／盧翊銘攝）

被告劉斌（57歲）為前海關督察，早前承認一項欺詐罪名。暫委裁判官鍾穎詩於判刑時指，案情嚴重且涉及巨大金額，被告以其公務員身分詐騙房屋津貼，行為令公眾失望，考慮到他認罪及已償還津貼的金額，故判處社會服務令。控方今日由廉署人員翟耀華協助代表出庭。

廉署表示，案發時任職海關督察的被告於2012年4月按居所資助計劃，向庫務署提交申請書，就油麻地一個自置物業申領居所資助津貼及優惠利率首期貸款。被告其後獲庫務署批出津貼共逾150萬元，以及首期貸款121萬元，並容許他以優惠利率償還該筆貸款。

根據計劃，被告須在申報的物業居住，並且不得把物業出租或分租。惟廉署調查發現，被告於2014年7月至2022年7月期間詐騙庫務署，隱瞞他和妻子已遷離該物業，更曾把物業出租予不同租客賺取租金。廉署早前接獲海關轉介的貪污投訴遂展開調查；庫務署及海關在廉署調查案件期間提供全面協助。