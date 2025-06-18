廉署起訴明愛賓館前經理　涉盜逾90萬元房租　改紀錄訛稱客戶欠租

廉政公署表示，昨（17日）落案起訴一名賓館經理，控告他涉嫌於兩年內多次竄改賓館訂房紀錄，盜取房租共逾90萬元，並訛稱一個團體客戶拖欠賓館房租，以掩飾其偷竊行為。他已獲廉署准予保釋，明（19日）在東區裁判法院應訊，以待控方稍後申請將案件轉介區域法院答辯。



廉政公署今日（6月18日）落案起訴香港明愛前助理賓館經理，涉嫌於兩年內多次竄改賓館訂房紀錄，盜取房租共逾90萬元。（資料圖片）

被告李紀達（39歲），為香港明愛前助理賓館經理，被控共8項罪名，包括一項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件、六項盜竊罪，以及一項欺詐罪。

涉提交虛假報告 訛稱有團體欠租逾160萬

廉署表示，案發期間為2021年7月至2023年6月，被告負責在「明愛張奧偉國際賓館」的櫃枱為住客辦理入住手續，包括收取房租、把入住資料輸入電腦系統。明愛於2023年初發現，有客戶尚未繳付房租逾160萬元，遂展開內部調查，並要求被告提交事件報告。

其中一項控罪指，被告涉嫌在明愛的內部調查中，提交載有虛假陳述的事件報告，訛稱屬自己的手提電話號碼是一個團體負責人的聯絡號碼，並指該團體欠明愛房租共逾160萬元。

廉政公署今日（6月18日）落案起訴香港明愛前助理賓館經理，涉嫌於兩年內多次竄改賓館訂房紀錄，盜取房租共逾90萬元。（資料圖片）

涉誘騙住客付款 共竊逾90萬元房租

涉案盜竊控罪指，被告偷竊六筆共約88萬元屬於明愛的房租。餘下控罪指，被告涉嫌向一名住客訛稱，會將對方支付的款項轉賬予明愛作為房租，並意圖詐騙而誘使對方向他支付逾3.3萬元。

廉署表示，早前接獲貪污投訴而展開調查。調查發現，被告涉嫌多次竄改賓館訂房紀錄，藉以盜取住客以現金支付的房租。明愛在廉署調查案件期間提供全面協助。