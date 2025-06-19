報稱科大博士生涉扮廉政公署調查員詐騙28萬還押　廉署作出譴責

西區警區人員周二（17日）偵破4宗假冒官員電話騙案，共拘捕3人，當中一名內地男博士生涉嫌假扮廉政公署調查員，向受害人展示偽造「逮捕令」並收取騙款。被告章睿林（22歲）報稱科技大學數學博士生，被控一項串謀欺詐罪，誘使受害人交出27.8萬元，今午（19日）於東區裁判法院提堂，被告續須還押等候覆核保釋申請。



廉署對此行騙手法予以譴責，嚴正重申廉署絕對不會要求市民或受查對象繳交任何款項作調查之用。



廉政公署。（蘇煒然攝）

西區警區近月接獲4人報案墮內地刑事罪行騙案損失98萬

西區警區周二表示，今年3月至5月期間接獲4人報案，指收到來歷不明的電話，對方訛稱報案人在內地牽涉刑事罪行，需交出調查保證金，其間更上門展示證件及文件；4名受害人不虞有詐，共將逾98萬元交予騙徒。警員在行動中共拘捕3人，當中一名內地男博士生更涉嫌假扮廉政公署調查員，向受害人展示偽造「逮捕令」並收取騙款。

受害人包括內地來港大學生、地盤工人及專業人士；而最大一宗騙案則涉款約38萬元，案中受害人將約20萬元人民幣及約10萬元港幣，存入騙徒銀行户口及當面交予騙徒。

被捕科大數學博士生涉訛稱廉政公署人員 誘使受害人交出27.8萬元

其中一名被捕男子章睿林（22歲），報稱科技大學數學博士生，被控一項串謀欺詐罪，今午於東區裁判法院提堂，暫毋須答辯。案件押後至8月13日再訊，被告續須還押，將於6月24日再被押解上庭覆核保釋申請。

控罪指被告於2025年5月29日在西環皇后大道西265號外一同串謀欺詐男子熊澤宁，即被告虛假地表示自己為廉政公署人員，從而不誠實地誘使熊澤宁將港幣27.8萬元交給他。

西區警區人員周二公布行動中，警方檢獲大量證物，包括手提電腦、打印機、偽造委任證、偽造內地執法機關及法律文件。（鄭宇霞攝）

西區警區人員周二公布，騙徒為了取得受害人的信任，更親自上門展示偽造的委任證。（鄭宇霞攝）

廉政公署：騙徒行騙手法根本破綻重重

廉政公署呼籲市民提高警覺，慎防冒充廉署人員收取騙款。廉署對此行騙手法予以譴責，嚴正重申廉署絕對不會要求市民或受查對象繳交任何款項作調查之用。廉署已在官方網頁設置提示信息，提醒市民提防冒廉騙案。

廉政公署指出，騙徒行騙手法根本破綻重重，市民切勿誤墮騙局。如懷疑有人冒認廉署人員，應立即致電廉署24小時舉報熱線25 266 366查詢或舉報。

廉政公署表示，絕不會要求市民開立任何銀行戶口作資金清查或調查之用。（廉政公署網頁圖片）

廉政公署表示，絕不會向市民收取任何金錢以證明自己清白。（廉政公署網頁圖片）

廉政公署表示，絕不會提供任何廉署或廉署人員賬戶號碼，以要求市民匯款或轉賬作資金清查或調查之用。（廉政公署網頁圖片）