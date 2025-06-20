百佳前員工涉偽造13人值勤紀錄騙逾320萬　多2人被廉署控串謀詐騙

廉政公署早前落案起訴一名百佳超級市場職員及3名外判員工，涉嫌偽造「鬼工」值勤紀錄，兩年內串謀詐騙薪金逾320萬元，部分被告日前表明會認罪及向控方提供協助。



廉署獲律政司進一步法律意見後，今日（20日）加控百佳電子商貿配送中心一名經理及一名外判員工串謀詐騙，涉嫌向百佳虛報13名工人的紀錄，誘使百佳發放工資逾320萬元。兩人獲廉署准予保釋，待案件下星期二（24日）在沙田裁判法院提訊，控方將申請轉介案件至區域法院。



廉政公署早前落案起訴一名百佳超級市場職員及三名外判員工，涉嫌偽造「鬼工」值勤紀錄，兩年內串謀詐騙工資逾320萬元，部分被告日前表明會認罪及向控方提供協助。（資料圖片）

廉署獲律政司進一步法律意見後，今日加控42歲百佳電子商貿配送中心前倉庫營運經理鄭焯基，及27歲物流網絡前工人劉梓彬一項串謀詐騙罪罪名。兩人獲廉署准予保釋，以待案件下周二在沙田裁判法院提訊。控方將申請轉介案件至區域法院。

百佳電子商貿配送中心負責整理網上訂單及包裝貨品分發予客戶。案發時鄭焯基是該中心的倉庫營運經理，任職高級主管的劉建邦是其下屬，負責配送中心的行政事宜。

控罪指兩名被告鄭焯基及劉梓彬，涉嫌於2019年6月至2021年4月期間，與早前被落案起訴的4名被告串謀詐騙百佳，向百佳虛報13名物流網絡工人的值勤紀錄及工作時數，從而誘使百佳向該等工人發放工資逾320萬元。

廉政公署。（資料圖片/蘇煒然攝）

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現被告以涉案電子商貿配送中心使用的相同型號的打卡機，偽造13名「鬼工」的值勤紀錄，騙取工資後平均攤分得益。案發期間，案中「鬼工」從未在中心工作，亦沒有收取任何工資。

廉署去年10月落案起訴的四名被告一項串謀詐騙罪名，違反普通法。4人分別為劉建邦，百佳超級市場（香港）有限公司（百佳）電子商貿配送中心前高級主管；戴建文，百佳外判商盈匯倉庫有限公司（盈匯倉庫）前助理經理；以及黃偉峰及黃栢勤，百佳外判商物流網絡管理有限公司（物流網絡）前工人。部分被告日前表明會認罪及向控方提供協助。