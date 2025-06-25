中年父為24歲女兒塗濕疹膏　借醉脫女內褲兼吻嘴　認非禮囚8個月

中年單親父涉在為家中24歲女兒塗濕疹藥膏時，借醉脫去女兒的內褲並偷吻她的嘴，早前承認1項非禮罪，今（25日）於粉嶺裁判法院判刑。署理主任裁判官香淑嫻指案情嚴重，但接納被告受酒精影響犯案並已悔過，認為本案是個別事件，判他入獄8個月。



求情稱已獲女兒原諒

被告CCL（55歲，電子工程師）早前承認1項非禮罪，案發在2024年10月7日粉嶺一個單位。辯方今求情指，背景及心理報告顯示被告有悔意，本案是個別事件，女兒已原諒他，被告的重犯風險低，冀法庭輕判。

被告CCL在粉嶺法院認非禮成年女兒，判囚8個月。（資料圖片）

官信被告當時受酒精影響

署理主任裁判官香淑嫻判刑時指，被告趁女兒熟睡時施淫，脫光自己衣物並脫下女兒的褲子摸她私處，猥褻程度嚴重，被告亦違反女兒對其的信任。香官接納本案是單一事件，被告當時受酒精影響，有真誠悔意，遂判監8個月。

女兒半睡中覺被吻揭發

案情指，被告的女兒患有濕疹，案發當日被告為女兒塗藥膏，女兒在半睡半醒之際感到有人吻她的嘴，醒來驚見脫光光的被告在身邊，她的內褲亦被脫下。女兒報警處理，警方到場聞到被告有酒氣。被告後於錄影會面表示，在案發前飲了2瓶白酒。

案件編號：FLCC 2151/2024