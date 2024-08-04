全民運動日2024｜有市民稱不知泳池可免費入場 建議當局加強宣傳
撰文：鍾蒨宜
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「全民運動日2024」於今日（4日）舉行，康文署轄下指定場地將免費開放、並舉行一系列康體活動。沙田賽馬會游泳池為其中一個免費開放的場地，惟不少到場游泳的市民均表示不知道今日是全民運動日可免費入場，又指免費入場未必能吸引平常沒有運動習慣的人，建議當局應更早開始宣傳相關活動。
泳池外30人等入場 中學生稱未必能吸引無運動習慣人士參與
今午約一時，即泳池第二節開放時間，沙田賽馬會泳池約有30名市民等待，有待候入場的市民指今日來泳池的人數，與平時的分別不大。在場大多數的市民均表示，不知道今日是全民運動日可免費入場；在場職員則在泳池的閘口前招手，示意人們直接通過閘口，無須拍卡付款。
就讀中三的陳同學固定每星期來游泳一次，他說並不知道今天能夠免費入場，又指「本身會來游泳的人就會來」，認為相關活動未必能吸引平常無運動習慣的人。陳同學表示，也有觀賞部份巴黎奧運的賽事，從中感受到運動員的努力，深受激勵。問到未來將如何平衡學業和游泳，他指會以學業為先。
泳池常客均稱不知道全民運動日 建議政府多宣傳
羅小姐和女兒表示，一個星期會來泳池兩至三次。她同樣表示並不知道今天可以免費入場，期望政府能提早宣傳，讓更多人可以受惠。
今年60多歲的楊先生每周均有一日來泳池游泳，但對於今日可免費入場亦不知情，他表示，當局應透過新聞或電視多加宣傳，又稱全民運動日能促進市民身體健康屬好事，相信能吸引更多人做運動。
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