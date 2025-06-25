郭卓堅被揭破產期內賭錢未申報　被延長破產令18個月

有「長洲覆核王」之稱的郭卓堅，因拖欠政府156萬元訟費，於2020年7月被頒令破產，該破產令原定於本年7月自動解除。惟郭涉在破產期間賭錢，並輸掉3.6萬元，但未有入作出申報。此外，他亦涉少報收入和盈餘，涉款9.9萬元。破產管理署認為郭不合作，行為並不令人滿意，因此反對自動解除郭的破產令，並申請延長該破產令，案件今（25日）在高等法院聆案官席前處理。聆案官聽取陳詞後，批准破產管理署的申請，把郭的破產令延長1年6個月。



郭卓堅今日缺席聆訊，亦沒有派律師出席，庭上透露郭未有就延長破產令一事提出爭議。

郭卓堅過往經常提出司法覆核，故有「長洲覆核王」之稱，但也因而導致破產。(資料圖片)

郭卓堅2020年被破產後，於2022年曾因免針紙爭議提司法覆核，更曾獲判勝訴。(李澤彤攝)

郭卓堅2024年涉欺詐被捕，之後在長洲警署獲准擔保外出。（黃學潤攝）

郭曾賭錢贏3.2萬後把錢輸光

破產管理署代表指，郭在破產期間不合作，表現不滿意，指郭曾賭錢贏得3.2萬，其後輸光掉，但未有申報。此外，郭少報約9.1萬元的收入，和8000元的盈餘。而郭其後承認，沒有妥善作出申報。破產管理署要求延長郭的破產令18個月。

破產管理署指郭未有作出供款

聆案官問，署方曾與郭進行警誡會面後，郭是否被檢控。破產管理署的代表稱沒有，又透露郭未有作出供款。

聆案官指，郭曾於賭錢時輸掉約3.6萬元。認為郭在破產期間不合作，表現亦不令人滿意，把郭的破產令延長18個月，由本年7月7日起開始計算。

案件編號：HCB 1613/2020