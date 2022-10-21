免針紙｜郭卓堅挑戰政府廢除令勝訴兼得訟費　2萬豁免書續有效

有「長洲覆核王」之稱的郭卓堅，不滿政府「一刀切」宣稱7名涉濫發豁免證明書的醫生所簽發的2萬張「免針紙」無效，從而提出司法覆核。高院昨排快期聆訊，郭爭議政府沿用的法律條文，並未有賦予局長權力廢除免針紙，且政府首席醫生也承認，部份針紙或屬真確；惟政府的代表卻反駁稱，法例賦予局長廣泛權力以應對公共衛生的緊急情況，又指新聞稿中所提到的「無效」，只是指示處所不要接受該些疑有問題的免針紙。法官高浩文今午(21日)頒下判辭，指政府無權廢除涉案免針紙。裁定郭卓堅勝訴，並推翻政府原有決定，換言之該2萬免針紙將繼續有效，政府並需支付郭的訟費。



郭稱很開心今晚應該好好瞓

申請人為郭卓堅，答辯人為醫務衞生局局長盧寵茂。郭在庭外表示知悉勝訴該刻非常開心，形容「今晚應該好好瞓」，並高舉本案判辭拍照。郭又形容今日是「公義可以伸張到」，香港還是法治之都，他又指，那些簽發的都是合法的醫生，若說那些免針紙有問題，不應是盧寵茂說有問題，而是應該由醫務委員會去調查。

盧寵茂稱會與律政司研究判辭

正出席另一記者會的盧，被記者問及敗訴後表示，未有機會了解詳情，稍後與律政司研究判辭，並會有回應，但強調醫務衞生局有責任保障市民健康。

郭卓堅就政府廢免針紙司法覆核勝訴，郭離庭展示代表勝利的「V」字手勢。(李澤彤攝)

警方今年9月先後拘捕7名西醫，指他們涉嫌濫發醫學豁免證明書（俗稱免針紙），隨即宣布該7名醫生所簽發合共2萬多張免針紙將不獲接納，並會在今年10月12日失效。郭卓堅於本月7日提司法覆核，挑戰政府的決定，法庭於本月11日，即失效日前一天，已批出臨時禁制令，暫緩宣告該些問題針紙無效的決定，直至法庭另有命令為止。

醫生獲授權簽發無條文指局長能廢除

代表郭卓堅的資深大律師潘熙昨陳詞指，政府推翻免針紙的決定並不合法，認為政府無權廢除，決定亦是程序不當。潘又指，根據《預防及控制疾病(疫苗通行證)規例》的條文，局長可就疫苗通行證發出指示，亦有條文涉及免針紙，醫生亦獲授權發出免針紙，惟潘指，規例中未有條文賦予局長廢除免針紙。

此外，潘指部份涉案免針紙或是真確，惟政府未有試圖驗證，便「一刀切」除廢除所有問題免針紙。

廢除免針紙有如豁免外的豁免

法官在判辭指，本案的爭議點並非只在局長是有權作這樣的指示，而是他在是否有透過這指示而作出這決定，即直指該些疑有問題的免針紙無效。雖然政府的代表律師重申，政府無意在原有法例上開拓特權，法官同意這個說法，惟他認為局長廢除這批免針紙的決定，是造成豁免之外的豁免，並稱法律並未有賦予局長這個權力，他亦不能稱以行政手段而達至這目的。

政府早前指7名涉嫌濫發「免針紙」醫生，其所發出的「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」，將於10月12日起失效。法官今裁定政府敗訴，並撤銷這個決定，相關的免針紙亦可繼續有效。（政府新聞處）

政府解釋新聞稿只叫不要接受該些免針紙

代表政府的資深大律師陳樂信卻指，《預防及控制疾病條例》 賦予局長廣泛的權力，以應對公共衛生的緊急情況。陳強調，相關決定是行政措施，處理涉案免針紙帶來的公共衛生風險。對於政府在新聞稿中，提及涉案免針紙「失效」和「無效」，陳指其意思是：指示疫苗通行證所列的處所，不要接納涉案的免針紙屬有效，及不要讓持有該些免針紙的人進入。

案件編號：HCAL 1054/2022

郭卓堅提出覆核至申請法援的經過。(詳看下圖)

▼9月20日 油麻地西醫開2000張「免針紙」被捕▼



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▼9月22日 警方先後拘捕三名涉嫌濫發「免針紙」醫生▼



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▼9月23日 西醫戴港盛涉濫發「免針紙」提堂▼

