七一食肆優惠全覽｜太興敏華全單71折　大家樂99元2人冬瓜盅

今年是香港特區成立28周年，飲食業界連續第三年推出七一慶回歸優惠活動，共有約3,800間食肆參與，將在七一當天就指定菜式、套餐或餐飲提供71 折優惠。



其中太興集團其下多家餐廳，全日堂食全單71折；大家樂冬瓜盅二人小菜套餐，優惠價折後99元，凡惠顧即送晚市6元優惠券一張。



今年是香港特區成立28周年，飲食業界連續第三年推出七一慶回歸優惠活動。（任葆穎攝）

多間大型連鎖快餐店及餐飲集團均有響應七一回歸優惠，涵蓋麥當勞、KFC、大家樂、大快活、美心等。其中，大家樂、大快活的優惠都與冬瓜有關，前者冬瓜盅二人晚餐及後者的冬瓜燉湯海鮮二人餐同為71折，折後同為99元。

．美心MX/美心Food²——天使雞扒飯配茶/啡 71折(大會堂、西九高鐵站及機場中場美心MX分店除外) ；鮮茄焗豬扒飯配茶/啡 71折 (美心Food²紅磡站除外)

．大家樂快餐——冬瓜盅二人晚餐$99 (71折, 原價$140)，凡惠顧即送晚市$6優惠券一張，惠顧滿$65可使用($99冬瓜盅二人晚餐除外)

．大快活——（晚市）冬瓜燉湯海鮮二人餐 海鮮小菜(一款) + 任選是日小菜（一款) + 姬松茸冬瓜燉湯(兩客) + 灼菜(兩客) + 白飯(兩客) + 椰絲紅棗糕(兩客) 6月28日至7月4日限定71折優惠 $99 (原價$141)

．意粉屋——6月28日至7月1日，意粉屋於全日惠顧任何意粉、薄餅類，享71折優惠

．太興、敏華冰廳、茶木、亞參雞飯、靠得住粥麵小館、錦麗、Tommy Yummy、安金稻朝鮮拌飯、一橋拉麵、瓊芳冰廳、點煲、Bingle Bingle、餃子駅、餃子鎮、滿山台北、Tokenyo韓式烤肉料理——全日堂食全單71折

．Pizza Hut香港必勝客——堂食惠顧滿$200或以上或到店外賣自取惠顧滿$150或以上，並出示指定社交貼文，即送原味／辣味雞翼一客 (8隻)

．薄餅博士——於PHD堂食/到店外賣自取惠顧滿$180或以上，並出示指定社交貼文，即送千島夏威夷普通批一個

．陶源酒家——六品珍薈宴 (原價$698) 71折優惠價$495；六品珍薈宴 (原價$698) 71折優惠價$495；筍尖蝦餃皇 (原價$42) 71折優惠價$29.8；廷雞煲翅(約八兩翅)原價$588 七一折優惠價$417。全只限堂食供應

．富臨酒家——七一回歸宴(原價$1,188) 71折優惠價$843

今次亦有多間酒店參與，富豪其下多間酒店的餐廳全單71折；合和酒店、大堂咖啡廳、大堂酒吧、合和軒，堂食可享指定飲品71折優惠。

不少食肆提供長者友善餐飲優惠，推動銀髮經濟，舉例在泰昌餅家消費，凡出示長者咭或樂悠咭，惠顧正價產品滿10元或以上，即可享七一折；部份食肆亦推出長者專用的軟餐。

▼飲食界7.1慶回歸優惠▼



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張宇人表示，活動兩個月前開始籌備，參與的食肆均為自願，很多餐廳都推出全單七一折，形容「唔係香港消費係損失」。他指今年共有約3,800間食肆參與，較去年的約2,000間多近一倍，相信更多食肆陸續加入。