港鐵公布新行政總裁　常務總監楊美珍升職成首位女CEO

港鐵公司今日(25日)公布董事局經全球招聘後，委任現任常務總監 – 香港客運服務楊美珍為新任行政總裁(CEO)，為期三年，於2026年1月1日起生效，為港鐵首位女行政總裁。



楊美珍衷心感謝董事局的委任，她表示會懷着謙卑的心情，期望在公司現有堅實的基礎上，服務香港及港鐵所在的城市，並繼續為社會及各持份者創造價值。



常務總監 – 香港客運服務楊美珍（左）將明年元旦起接替金澤培(右)，成為港鐵首位女行政總裁。（港鐵提供圖片)

楊美珍由1999年從銀行界跳入港鐵，曾擔任多個重要職位。（港鐵提供圖片)

楊美珍由1999年從銀行界跳入港鐵，曾擔任多個重要職位，其中由2011至2021年間出任商務總監。（港鐵提供圖片)

楊美珍由1999年從銀行界跳入港鐵，曾擔任多個重要職位，其中由2011至2021年間出任商務總監。（港鐵提供圖片)

楊美珍現為港鐵公司常務總監 – 香港客運服務。自1999年加入港鐵公司後，她曾擔任多個重要職位，包括於2011至2021年間出任商務總監、2021年出任香港客運服務總監，並於2023年獲委任為常務總監 – 香港客運服務。

港鐵指她任內她致力開拓車站商務及廣告業務，並提升顧客體驗，她亦帶領公司數碼轉型及創新科技應用，推動智慧出行及資產管理。她現時兼任八達通控股有限公司及其兩間成員公司的非執行主席，亦曾出任昂坪360有限公司主席。

楊美珍加入港鐵公司前，曾先後於渣打銀行（香港）有限公司及花旗銀行擔任不同的市務及業務發展職位。

楊美珍2021年出任香港客運服務總監，並於2023年獲委任為常務總監 – 香港客運服務。（港鐵提供圖片)

楊美珍2021年出任香港客運服務總監，並於2023年獲委任為常務總監 – 香港客運服務。（港鐵提供圖片)

楊美珍2021年出任香港客運服務總監，並於2023年獲委任為常務總監 – 香港客運服務。（港鐵提供圖片)

港鐵主席歐陽伯權表示，港鐵在現任行政總裁金澤培的領導下，公司在推動香港發展及實現可持續業務增長方面完成多項重要里程碑。他表示，在疫情期間，亦成功克服艱巨挑戰，令業務有序回復正常，董事局感謝金澤培的卓越貢獻。

歐陽伯權表示，現時創新和科技發展持續為企業及個人帶來機遇與挑戰，人工智能更將進一步加速這個發展進程，憑藉楊美珍的遠見卓識及能力，董事局深信她能夠帶領港鐵繼續在香港策略性發展中發揮其獨特地位，建設和服務社區，並與團隊共同把握未來的各個機遇。

港鐵行政總裁金澤培說，深感榮幸能與港鐵共同成長，見證公司發展的重要里程。（港鐵提供圖片)

港鐵行政總裁金澤培說，深感榮幸能與港鐵共同成長，見證公司發展的重要里程，包括公司上市、兩鐵合併，以及參與完成本港、內地及海外共27個鐵路項目。他表示，公司重視人才傳承和有緊密合作的專業團隊。「我深信在楊女士任期開展後，公司會繼續上下一心，服務市民，開拓新里程，推動城市前行。」

楊美珍(左一)由1999年從銀行界跳入港鐵，曾擔任多個重要職位，其中由2011至2021年間出任商務總監。（港鐵提供圖片)

楊美珍(中)由1999年從銀行界跳入港鐵，曾擔任多個重要職位，其中由2011至2021年間出任商務總監。（港鐵提供圖片)

楊美珍衷心感謝董事局的委任，「我感謝董事局對我的信任，以及港鐵團隊一直以來的互相支持，並十分榮幸能夠肩負這項重任。」她說港鐵紥根香港，在香港經濟、社會及民生均扮演着獨特的角色。「我懷着謙卑的心情，期望在公司現有堅實的基礎上，服務香港及港鐵所在的城市，並繼續為社會及各持份者創造價值。」

楊美珍現時也有擔任公職，包括房屋委員會及其轄下的商業樓宇小組委員會和財務小組委員會非官方委員，她亦是香港貿易發展局 — 基建發展服務諮詢委員會委員、碳中和及可持續發展委員會委員，以及香港國際主題樂園有限公司獨立非執行董事。

楊美珍(左一)由1999年從銀行界跳入港鐵，其中由2011至2021年間出任商務總監，曾與藝人梁朝偉（左二)及楊千嬅（左三)一同公布推出紀念票。（港鐵提供圖片)

楊美珍（中）由1999年從銀行界跳入港鐵，曾擔任多個重要職位，其中由2011至2021年間出任商務總監。（港鐵提供圖片)

楊美珍港鐵公司職位

．1999年11月總經理—市務及車站商務

．2011年9月商務總監 (同時出任執行總監會成員)

．2021年7月香港客運服務總監

．2023年10月常務總監 – 香港客運服務

其他主要職位

．2018年1月至2024年10月昂坪360董事局主席

．2023年1月八達通控股有限公司非執行主席

楊美珍（右四)2021年出任香港客運服務總監，並於2023年獲委任為常務總監 – 香港客運服務。（港鐵提供圖片)

楊美珍由2011至2021年間出任商務總監，推動港鐵非車務收入。（港鐵提供圖片)

楊美珍由2011至2021年間出任商務總監，推動港鐵非車務收入。（港鐵提供圖片)

歷任主席及行政總裁(任期)

唐信Norman Thompson 主席(1974年- 1983年)

李敦Sir Wilfrid Newton 主席(1983年- 1989年)

馬達誠Hamish Mathers 主席(1989年-1995年)

蘇澤光主席兼行政總裁(1995年- 2003年)｜周松崗行政總裁(2003年- 2011年)

錢果豐主席(2003年 - 2015年)｜韋達誠Jay H Walder 行政總裁(2012年- 2014年)

馬時亨主席(2016年 - 2019年)｜梁國權行政總裁(2015年- 2019年)

歐陽伯權主席(2019年至今)｜金澤培行政總裁(2019年至今)