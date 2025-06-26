開心購物節2025｜所有優惠一覽　麥當勞送炸雞、大家樂焗豬飯減$5

【香港開心購物節／香港零售管理協會／零售業／餐飲業】香港零售管理協會將在7月1日至8月31日，舉辦第三屆「香港開心購物節」，總值逾19億元，最少提供368個優惠，通過13個平台發放優惠券。參與活動的餐廳及商戶逾千間，包括麥當勞、大家樂、優品360、OK便利店、7-Eleven便利店等。另外，多間大型商場及百貨公司也推出消費優惠，包括香港崇光百貨SOGO、旺角朗豪坊、屯門市廣場等。



下文將提供所有優惠詳情，並抽出10個精選優惠，例如麥當勞免費送原味麥炸雞一件；大家樂焗豬扒飯減5元、在bossini買任何貨品減30元等。



香港零售管理協會今日（26日）公布第三屆「香港開心購物節」大派優惠詳情。(倪清江攝)

香港開心購物節｜為期兩個月 共送出優惠超過19億元

由香港零售管理協會主辦的第三屆「香港開心購物節」，將在7月1日至8月31日舉行，今年延續上屆「香港好禮．有禮」主題，全港合共逾5,000間零售、餐飲店舖、商場、酒店和會展，送出優惠超過19億元，相比去年再增加7億元。

香港零售管理協會將通過13個發券平台，以電子優惠券的形式，向消費者發放電子優惠券。（香港零售管理協會圖片）

香港開心購物節｜通過13個發券平台派發電子優惠券

香港零售管理協會將通過13個發券平台，以電子優惠券的形式，向消費者發放電子優惠券。其中《香港01》、AlipayHK、支付寶及CSL旗下的AR Lens，將會發放所有優惠。

至於八達通、WeChat Pay HK、微信支付、BoC Pay+、PayMe、Tap&Go、HOY、環島中港通等，則發放部份優惠。

▼2025年開心購物節精選優惠一覽▼



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▼2025年開心購物節368個優惠一覽▼



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香港開心購物節｜最少提供368個優惠 麥當勞免費送炸雞

今屆香港開心購物節最少提供368個優惠，分為購物優惠及免費禮遇，涵蓋銀髮經濟及科技應用等範疇。參與商戶包括多間連鎖餐廳及商戶，例如麥當勞、大家樂、OK便利店、7-Eleven便利店等。以下提供10個精選優惠︰

．麥當勞免費送原味麥炸雞一件；



．大家樂憑券於午市或晚市惠顧招牌焗／素焗系列減5元；



．大家樂憑券惠顧「食得樂」輕嚥料理享8折優惠



．bossini出示優惠碼買任何貨品即減30元；



．優品360珍殿紅燒鮑魚4隻裝低至20元；



．Now TV免費送英超及西甲1日通行證；



．CSL免費送大熊貓紀念版本地數據卡；



．眼鏡88出示優惠碼即減100元；



．Zoff憑樂悠咭或長者身份證購買正價眼鏡享全單85折；



．雅蘭買金雅蘭加硬版床褥享58折優惠。



▼2025年開心購物節商場優惠▼



香港開心購物節｜多間商場推優惠 崇光百貨任何購物可即減$30

此外，本港多間商場及百貨公司也加入推出優惠，例如在香港崇光百貨購物可即減30元，僅指定貨品除外；九龍灣MegaBox商場派發30元美食現金券；香港仔中心惠顧滿300元即減30元。其他參與商場包括旺角朗豪坊、荃灣荃新天地、屯門市廣場等。