開心購物節2025｜賺到盡攻略　三步領優惠券、電子平台付款有回贈

【香港開心購物節／香港零售管理協會／零售業／餐飲業】香港零售管理協會將在7月1日至8月31日，舉辦第三屆「香港開心購物節」，與13個平台合作向市民發放電子優惠券，大派總值超過19億元優惠。其中《香港01》為合作夥伴之一，用戶只需三步便可領優惠券，其後再到適用門市出示優惠券便可享用。



此外，除了商戶提供300多個優惠外，若市民通過電子支付平台付款，也可獲得回贈優惠，即享用折扣優惠後可同時再獲回贈，例如通過AlipayHK或支付寶，便可即減10元。下文將提供相關平台的優惠詳情。



香港零售管理協會將在7月1日至8月31日，舉辦第三屆「香港開心購物節」，商務及經濟發展局副局長陳百里今日（26日）出席記者會。（倪清江攝）

香港零售管理協會將在7月1日至8月31日，舉辦第三屆「香港開心購物節」，與13個平台合作向市民發放電子優惠券，大派總值超過19億元優惠。(倪清江攝)

由香港零售管理協會主辦的第三屆「香港開心購物節」，將在7月1日至8月31日舉行，全港逾5,000間零售、餐飲店舖、商場、酒店和會展，香港零售管理協會將通過13個發券平台，包括八達通及支付寶等，以電子優惠券的形式，向消費者發放電子優惠券。

香港開心購物節｜《香港01》三步可領優惠券

市民在13個平台領取優惠券後，只要到適用門市出示優惠券，便可享用優惠。其中《香港01》成為合作夥伴，下圖為查看優惠券的方法，用戶打開App後只需三步便可領取。

《香港01》用戶打開App後只需三步便可領取「香港開心購物節」優惠券。（香港01製圖）

▼▼領取資格▼▼ 僅限使用香港/澳門/內地手機號碼註冊之01會員 ▼▼查閱優惠券▼▼ 1. 打開《香港01》App 右下「我的」 > 藍色選單「優惠券」

2. 「我的優惠券」設有三個分類：未使用、已使用、已失效 ▼▼核銷過程▼▼ 1. 優惠券設有 QR Code (二維碼)/ Barcode (條碼)/ Promo code (推廣碼)

2. 所有優惠券的核銷時間為59分鐘

3. 必須在限時內向店員展示有效之條碼進行核銷

4. 不接受截圖 ▼▼注意事項▼▼ 1. 商戶提供的優惠內容各有不同，請從遵券內列明的條款及細則

2. 所有優惠券不設補發

市民在13個平台領取優惠券後，只要到適用門市出示優惠券，便可享用優惠。（香港零售管理協會圖片）

香港開心購物節｜通過電子支付平台付款同樣有賞

此外，若市民經過電子支付平台付款，可獲得回贈等優惠，例如AlipayHK或支付寶推出單筆消費自動扣減10元，不過名額有限，先到先得；通過BoC Pay+單一消費額滿200元，即減10元。

另外顧客在7月1日至8月27日期間，到八達通推廣網頁登記後，再到指定實體商戶單一消費滿200元，可獲10元回贈。顧客在交易完成後3日，可到八達通App或服務站領取。

電子支付平台付款優惠一覽。（香港零售管理協會圖片）

香港開心購物節｜4個發券平台發放所有優惠

此外，根據香港零售管理協會提供的資料，僅4個發券平台將會發放所有優惠，包括《香港01》、AlipayHK、支付寶及CSL旗下的AR Lens。

至於八達通、WeChat Pay HK、微信支付、BoC Pay+、PayMe、Tap&Go、HOY、環島中港通等，則發放部份優惠。