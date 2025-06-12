陸永細女全身長滿蕁麻疹　被叮囑戒口卻夜晚偷食令風癩加劇超嚴重

陸永與太太陳莉娜（Reina）於2011年結婚，育有大女陸一穎（Hannah）與細女陸一心（Simsim）。陸永太太Reina早前於社交平台分享細女Simsim出蕁麻疹的經歷。Simsim全身出蕁麻疹後痕癢難耐，求醫後有嚴格戒口，情況也有好轉，但她很快就破戒偷食導致復發！



陸永細女Simsim全身長滿蕁麻疹

Reina在Instagram分享，指細女Simsim常吃零食、垃圾食物，平日因怕被醫生罵，即使有不適也不敢看醫生。但是最近Simsim突然長蕁麻疹，由最初長在頭部「細細撻」，到後來擴散到全身，包括頸部、四肢、腰部、背部，更越長越大，痕癢加劇，令Simsim受不了要向「Uncle神醫」鄒重璂醫生求診。

Simsim突然長蕁麻疹，由最初長在頭部「細細撻」，到後來擴散到全身。（IG@missussixx）

為食破戒令蕁麻疹越來越嚴重

Reina補充，起初病情輕微時，鄒醫生已吩咐Simsim要注意飲食，只要戒糖、澱粉及加工食物就能儘快康復，不用服藥。

而Reina都有嚴格把控女兒的飲食，惟午餐由工人姐姐送飯，為食的Simsim會囑姐姐帶飯、意粉等食物，放學後也會偷偷買零食。她破戒導致蕁麻疹越來越嚴重，最終要求醫服藥。

鄒醫生叮嚀即使有藥物幫助，Simsim也要戒口，不然日後容易復發：「今次幫你醫好，你再食咁多糖，食咁多垃圾嘢，反發嘅機會都好大！都係要靠飲食！」

為食的Simsim會囑姐姐帶飯、意粉等食物，放學後也會偷偷買零食，導致蕁麻疹越來越嚴重。（IG@missussixx）

原有好轉 一偷食就打回原形

接下來兩周，Simsim都有服特效藥和其他補充劑，加上飲食自律有戒口，便沒再發蕁麻疹，本來戒口一段時間，待穩定後就可以逐漸回復正常飲食。

但是過了大約一周，Simsim睡醒後發現，全身又再長滿蕁麻疹。Reina指這次蕁麻疹像「拼圖」一樣布滿全身，相當嚇人。最後被醫生發現，原來Simsim前一晚偷吃了香蕉和餃子，因攝取糖份和澱粉，令蕁麻疹又再復發。

Simsim偷吃香蕉和餃子，因攝取糖份和澱粉令蕁麻疹又再復發。（IG@missussixx）

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蕁麻疹又稱風癩 需了解成因對症下藥

蕁麻疹（urticaria）又稱風癩，是一種常見的皮膚疾病，其特徵是出現痕癢、紅腫、隆起的皮疹，通常呈現蕁麻疹（蕁麻疹）或鱗屑狀斑塊。它可能會在身體的任何部位出現，並且可以持續數小時到數天。

一般蕁麻疹的病發成因可以是多種因素所致，包括過敏反應、藥物反應、寒冷或熱刺激、壓力及其他因素，如感染、食物、昆蟲叮咬、曬傷等。

蕁麻疹的治療目標是減輕症狀、緩解發作以及預防復發。常見的治療方法和建議包括避免接觸致敏物質、藥物治療、冷敷或溫敷、避免壓力或摩擦、觀察飲食、保持良好的生活方式和心理健康。

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