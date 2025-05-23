麻疹｜29歲女子訪菲後確診　傳染期內曾到3間學校及1安老院舍工作

衞生署衞生防護中心周四（22日）公布，正調查一宗由外地傳入的麻疹個案，患者為一名29歲女子，潛伏期內到過菲律賓。衞生防護中心提醒，對麻疹未具備免疫力的市民，外遊前應確保完成接種兩劑麻疹疫苗，以減低受感染風險。



衞生署衞生防護中心提醒，對麻疹未具備免疫力的市民，外遊前應確保完成接種兩劑麻疹疫苗，以減低受感染風險。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心周四（22日）公布，正調查一宗由外地傳入的麻疹個案，患者為一名29歲女子，潛伏期內到過菲律賓。衞生防護中心提醒，對麻疹未具備免疫力的市民，外遊前應確保完成接種兩劑麻疹疫苗，以減低受感染風險。

衞生防護中指出，該名29歲女子5月14日出現發燒並向私家醫生求醫，翌日到屯門醫院急症室求醫。她於16日起出現咳嗽、流鼻水和皮疹，並於18日到荃灣港安醫院求醫，獲安排留院接受治療。其臨床樣本經檢測後證實，對麻疹病毒核酸檢測呈陽性反應。病人已於19日出院。

衞生署衞生防護中心建議，1967年或以後出生而尚未完成接種兩劑麻疹疫苗，又或對麻疹疫苗接種史不詳的人士，應盡快諮詢家庭醫生以完成接種。 圖為麻疹疫苗。（Getty Images）

135名接觸者未有病徵 防護中心持續監察

病人於潛伏期內（4月30日至5月6日）到過菲律賓。由於病人在本港沒有接觸麻疹感染者，故此列為外地輸入個案。她於傳染期內曾到3間學校和一間安老院舍工作。中心已與學校和安老院舍保持緊密聯繫，以跟進該病人的接觸者。

中心已聯絡上述4間機構內的135名接觸者，當中沒有高危人士，全部沒有出現病徵。經中心評估，全部接觸者均對麻疹具備免疫力，即曾接種兩劑麻疹疫苗或於1967年前出生。中心會繼續對該4間機構進行醫學監察，並要求相關負責人如發現出現麻疹病徵人士時報告。

圖為2025年3月14日，美國紐約州有兒童醫院門口展示海報，提醒提防麻疹疫情。（Reuters）

部份海外國家個案上升 疫苗史不詳人士宜接種

衞生防護中心指出，近期部份海外國家的麻疹個案呈上升趨勢，其中北美洲（包括美國及加拿大）、歐洲，以及本港鄰近地區（包括越南、柬埔寨和菲律賓），因疫苗覆蓋率偏低而出現麻疹持續爆發。另外，日本和澳洲今年錄得的個案亦有所上升。

中心建議，1967年或以後出生而尚未完成接種兩劑麻疹疫苗，又或對麻疹疫苗接種史不詳的人士，應盡快諮詢家庭醫生以完成接種。