牙科街症網上登記系統｜優化候補機制增取消預約功能　新措施一覽

衞生署今日（26日）宣布，牙科街症網上登記系統推出四項優化措施，包括新增「智方便」及「醫健通」手機應用程式登記牙科街症功能、中籤者可透過系統取消預約、優化查詢抽籤結果，同時可經「醫健通」查閱預約紀綠。



衞生署指，為善用公共資源，已預約的市民若無法如期接受牙科街症服務，應使用系統新增的「取消預約」功能，以便及時騰空名額予有緊急需要的人士。



衞生署觀塘牙科診所5月7日晚9時許有數十名市民等候午夜過後取街症籌。（廖雁雄攝）

「智方便」、「醫健通」進行實時身份認證 毋須再輸入個人資料

衞生署指，繼本月起增加牙科街症服務整體派籌名額約三成後，牙科街症網上登記系統已推出下列四項優化措施，簡化流程，進一步提升服務效率及用戶體驗。第一，現時市民可透過「智方便」、「醫健通」進行實時身份認證，以登記牙科街症，姓名、身份證明文件號碼等個人資料，會自動輸入登記系統，節省登記時間。

登記系統增設「取消預約」功能

第二，登記系統已增設「取消預約」功能，成功獲發服務名額的中籤者，可在系統「查詢抽籤結果或取消預約」功能，選擇並確定「取消預約」。

成功候補者登記當日晚九時前會獲發短訊通知

登記系統將自動從候補名單中分配騰空的名額，成功候補者將於登記當日晚上九時前，獲發由附有「#」號的「#DH-DENT GP」發送人名稱發出的短訊通知。署方指，相關短訊不會附有超連結。

優化查詢抽籤結果功能 新增「醫健通」查閱成功預約紀錄

第三，系統已優化查詢抽籤結果功能透過網頁登記的市民，只需提供香港身份證號碼和出生日期，即可查詢登記紀錄或抽籤結果，無需再填寫身份證簽發日期。第四，透過「智方便」、「醫健通」登記而成功獲發服務名額的市民，本人、家人或照顧者如已於「醫健通」登記，便可經「醫健通」流動應用程式查閱預約紀錄。

牙科街症服務平均使用率達99%

衞生署指，自推出登記系統以來，運作一直暢順，牙科街症服務的平均使用率高達99%。為善用公共資源，衞生署提醒已預約的市民若無法如期接受牙科街症服務，應使用系統新增的「取消預約」功能，以便及時騰空名額予有緊急需要的人士。