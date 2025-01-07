牙科街症｜推登記系統後有抽籤黨收錢代抽　衞生署籲慎防受騙

衞生署牙科街症推出網上登記系統，每個服務日只有數十個名額卻超過千人登記，更有人在網上指可收錢代「抽籤」。該署表示留意到有「抽籤黨」，呼籲慎防受騙，勿披露個人資料付費委託他人代登記，重申登記系統公平公正，不存在「抽籤黨」代抽增加中籤機會，如受「抽籤黨」詐騙應立即報警。



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衞生署：不存在代抽增加中籤機會

衞生署表示，留意有報道指網上有「抽籤黨」收取市民費用，在牙科街症網上登記系統代他人抽籤，提醒市民慎防受騙，署方已加派人手協助有需要的市民登記及使用系統，亦已廣泛連繫地區網絡協助有需要人士，費用全免，強調網上登記系統公平公正，不存在「抽籤黨」代抽增加中籤機會。

該署指，系統只接受實名登記，須填報個人資料，包括姓名和身份證明文件號碼，每人每日只限登記一次；電腦隨機抽籤絕不經人手，中籤後亦不能轉讓，故此付費予他人代為登記，絕不能增加中籤機會。​

衞生署牙科街症推出網上登記系統。（資料圖片）

該署又提醒市民，切勿隨意披露個人資料，或在網上以報酬委託陌生人登記牙科街症，以免招致損失，如市民懷疑被報道所指的「抽籤黨」詐騙，應立即報警。

任何人士如需協助登記，可於早上8時30分至11時30分前往任何一間牙科街症服務診所，由職員協助進行登記，費用全免。市民亦可在當日下午12時30分後登入系統查詢抽籤結果，或於上午9時至下午5時辦公時間內致電熱線2892 2111查詢。