牙科街症推候補機制　九龍城診所加4名額　有人牙肉痛等數年至睇

衞生署牙科街症網上登記今日（6日）起實施超額抽籤，並設後補機制。衞生署今早表示，現時將超額幅度訂為10%，而今日兩間診所原訂共有84個名額，共有88人到場。在九龍城牙科診所，早上陸續有中籤的市民到場應診，有應診者表示，因智慧齒頂著牙肉、折磨了數年，由於以往要通宵輪候、所以一直都沒有求診，最近改為網上申請後立即登記。



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陳小姐被智慧齒頂着牙肉，情況持續數年，因以往要通宵輪候而沒有求診。（陳葦慈攝）

以往牙科街症取籌要親自排隊，導致有通宵輪候的情況，現時推出網上申請後，終可免去排隊之苦。今日到九龍城牙科診所應診的陳小姐表示，智慧齒頂着牙肉的情況持續數年，以往要睇牙醫須通宵輪候，因而沒有求診。上星期改成網上申請後，她遂登記求診。昨日上網申請並抽中，今日便能看診，而且還是在她居住的九龍城區。她大讚整個過程簡單、方便。

黃先生不是經網上申請，卻是3、4年前已申請了，一直到去年才獲通知可在今日看診。（陳葦慈攝）

另一位應診者黃先生並非經網上申請，他表示3、4年前已申請睇牙醫，直到去年才獲通知可在今日看診，期間一直有牙痛：「痛咪食止痛藥囉。」他亦批評安排不佳，令居於鑽石山的他要到九龍城看診：「塞車塞咗成個鐘頭。」