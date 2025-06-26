逾8成乳癌患者向子女解釋病情有壓力　防癌會指隱瞞反令兒童不安

香港防癌會早前就本地乳癌患者的家庭心理壓力與情緒健康進行問卷調查，今日（26日）公布研究結果。調查顯示，在有子女的患者中，83%人反映向子女講解病情時感到壓力及困難，約8成受訪者認為子女不清楚自己的病情。防癌會主席朱楊珀瑜指，癌症不只影響患者，亦會影響其家人，尤其是年幼的家庭成員，如患者不交代病情，反會令子女更為不安。



乳癌為本港女性最常見的癌症。(Shutterstock)

防癌會在今年4月至6月期間，透過網上問卷訪問262名乳癌患者，其中48%受訪者患有「HER2陽性/三陰性」乳癌，這種癌症生長速度較快、惡性較高。約7成受訪者育有子女，調查顯示她們感到「極度沉重壓力」的比例較沒有子女的患者高約6%。

在育有子女的患者當中，有83%人反映在向子女講解病情時感到壓力及困難，約80%受訪者認為子女不清楚自己的病情。朱楊珀瑜指，不少患者誤會子女不懂事，以會毋須向他們交代病情，但子女會察覺到患者身體及情緒上的變化，如欠缺適當解釋，反而會令子女更為不安。

香港防癌會在2025年4月至6月期間，就本地乳癌患者的家庭心理壓力與情緒健康進行問卷調查，有乳癌患者表示，在向子女講解病情時感到壓力及困難（圖片：Shutterstock）

防癌會近日與一間藥物公司合作，推出一款適合3至8歲兒童閱讀的兒童繪本，協助乳癌患者向家中年幼兒童講解病情，同時希望藉繪本鼓勵及協助家⾧與子女打開心扉，讓他們可以更明白對方感受。