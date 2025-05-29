第二階段乳癌篩查先導計劃6.10推出　合資格婦女明起可預約評估

衞生署今日（29日）公布，將於6月10日推出「第二階段乳癌篩查先導計劃」，為年齡介乎35歲至74歲，並屬高風險罹患乳癌的香港女性居民提供資助篩查服務。合資格婦女明日（30日）起可聯絡三間非政府組織的指定診所預約評估，並安排在6月10日或之後接受乳房X光造影檢查。另外，確定帶有特定基因突變的人士，將額外獲安排接受超聲波乳房檢查。



衞生署今日（29日）公布，將於6月10日推出「第二階段乳癌篩查先導計劃」，為年齡介乎35歲至74歲，並屬高風險罹患乳癌的香港女性居民提供資助篩查服務。（圖片：Shutterstock）

第二階段先導計劃詳情

衞生署指，合資格人士為年齡介乎35歲至74歲的高風險婦女，高風險罹患乳癌是指帶有特定基因突變或有強烈家族乳癌／卵巢癌病史等。此外，計劃參加者須持有效香港身份證或《豁免登記證明書》，並已登記加入醫健通。

第二階段先導計劃透過公私營協作計劃與非政府組織合作，為市民提供服務。三間乳癌篩查服務提供者為香港乳癌基金會、基督教聯合那打素社康服務和基督教靈實協會。

合資格婦女明起可聯絡三間非政府組織的指定診所預約評估，並安排在6月10日或之後接受乳房X光造影檢查。另外，確定帶有特定基因突變的人士，將額外獲安排接受超聲波乳房檢查。

合資格婦女明日（30日）起可聯絡三間非政府組織的指定診所預約評估，並安排在6月10日或之後接受乳房X光造影檢查。（資料圖片）

衞生署表示，為鼓勵高風險婦女進行篩查，政府為第二階段先導計劃提供高度資助。在每次乳房X光造影或超聲波乳房檢查時，服務提供者只可向參加者收取不多於225元的共付額。目前，所有服務提供者均不會向服務使用者收取任何共付額。

市民可瀏覽專題網站或致電衞生署專線3586 3088，了解更多有關第二階段先導計劃的詳情。專線逢星期一至五早上9時至下午5時運作，公眾假期除外。

根據衞生署資料，乳癌是本港最常見的女性癌症，亦是本港女性致命癌症的第三位。過去10年，乳癌的年齡標準化發病率和年齡標準化死亡率均有所上升。在2022年，有5,182宗確診乳癌（入侵性乳癌）的女性新症，佔本港女性癌症新症總數的28.6%。在2023年，乳癌導致834名女性死亡，佔女性癌症死亡總數的13.1%。