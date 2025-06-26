滙豐職員涉受賄助中介轉介客戶開戶案擴大 再多2經理被廉署起訴
廉政公署昨日（25日）落案起訴兩名時任滙豐銀行北角一分行職員及兩名中介，控告四人涉嫌串謀收受賄款共逾18萬港元，以協助有關中介所轉介的客戶開立銀行戶口。涉案中介又涉嫌以相類貪污手法行賄另一名銀行職員，但遭對方拒絕。
廉署調查發現，連同本年4月已被捕的同分行滙豐銀行前財務策劃副總裁盧穎衡案，同案的兩名中介涉嫌於案發兩年多期間，轉介逾270名客戶予同案三名被告開立銀行戶口。
3名涉案滙豐職員屬同一北角分行 涉受保險經紀兼中介夫婦賄賂
39歲被告勞焯儉為滙豐銀行時任卓越理財客戶經理，另一被告万卉31歲，為滙豐銀行時任卓越理財業務經理，廉署同時控告兩名保險經紀兼中介韓杰（35歲）及其妻子周崟瑛（34歲），共被控兩項串謀代理人接受利益，違反《防止賄賂條例》第9（1）（a）條及《刑事罪行條例》第159A條，以及一項向代理人提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9（2）（a）條。被告已獲廉署准予保釋，案件下星期一（30日）在東區裁判法院提訊。
韓杰、周崟瑛及滙豐銀行前財務策劃副總裁盧穎衡於本年4月已就上述勾當被廉署暫控一項串謀代理人接受利益罪名，案件同於下星期一在東區裁判法院提訊，控方屆時會申請將兩案合併處理。
廉署指案發時，盧穎衡、勞焯儉及万卉於滙豐銀行北角一間分行任職。
其中一項控罪指，盧穎衡、勞焯儉、韓杰及周崟瑛涉嫌於2022年11月至2025年2月期間，串謀使盧穎衡及勞焯儉接受韓杰夫婦所提供的賄款共逾17萬港元，以協助韓杰夫婦的客戶於滙豐銀行成功開立戶口。
另一項控罪指，万卉、韓杰及周崟瑛涉嫌於2024年10月至2025年2月期間，串謀使万卉接受周崟瑛所提供的賄款共6,000人民幣，以協助韓杰夫婦的客戶於滙豐銀行成功開立戶口。
涉案中介涉嫌曾以相類似手法行賄中銀理財客戶經理助開戶被拒
保險經紀兼中介韓杰又涉嫌以相類貪污手法，於2025年2月向中銀香港一名中銀理財客戶經理，就每宗銀行戶口申請提供500港元，以協助韓杰所轉介的客戶於中銀香港開立銀行戶口，但遭對方拒絕。
廉署調查發現，韓杰夫婦涉嫌於案發兩年多期間轉介逾270名客戶予同案三名被告開立銀行戶口。