滙豐職員涉受賄助中介轉介客戶開戶案擴大　再多2經理被廉署起訴

廉政公署昨日（25日）落案起訴兩名時任滙豐銀行北角一分行職員及兩名中介，控告四人涉嫌串謀收受賄款共逾18萬港元，以協助有關中介所轉介的客戶開立銀行戶口。涉案中介又涉嫌以相類貪污手法行賄另一名銀行職員，但遭對方拒絕。



廉署調查發現，連同本年4月已被捕的同分行滙豐銀行前財務策劃副總裁盧穎衡案，同案的兩名中介涉嫌於案發兩年多期間，轉介逾270名客戶予同案三名被告開立銀行戶口。



廉政公署昨日（25日）落案起訴兩名時任滙豐銀行職員及兩名中介，控告四人涉嫌串謀收受賄款共逾18萬港元。（資料圖片）

3名涉案滙豐職員屬同一北角分行 涉受保險經紀兼中介夫婦賄賂

39歲被告勞焯儉為滙豐銀行時任卓越理財客戶經理，另一被告万卉31歲，為滙豐銀行時任卓越理財業務經理，廉署同時控告兩名保險經紀兼中介韓杰（35歲）及其妻子周崟瑛（34歲），共被控兩項串謀代理人接受利益，違反《防止賄賂條例》第9（1）（a）條及《刑事罪行條例》第159A條，以及一項向代理人提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9（2）（a）條。被告已獲廉署准予保釋，案件下星期一（30日）在東區裁判法院提訊。

韓杰、周崟瑛及滙豐銀行前財務策劃副總裁盧穎衡於本年4月已就上述勾當被廉署暫控一項串謀代理人接受利益罪名，案件同於下星期一在東區裁判法院提訊，控方屆時會申請將兩案合併處理。

廉署指案發時，盧穎衡、勞焯儉及万卉於滙豐銀行北角一間分行任職。

滙豐銀行一名前卓越理財客戶經理一名卓越理財業務經理被廉政公署起訴。（非涉事分行／資料圖片）

其中一項控罪指，盧穎衡、勞焯儉、韓杰及周崟瑛涉嫌於2022年11月至2025年2月期間，串謀使盧穎衡及勞焯儉接受韓杰夫婦所提供的賄款共逾17萬港元，以協助韓杰夫婦的客戶於滙豐銀行成功開立戶口。

另一項控罪指，万卉、韓杰及周崟瑛涉嫌於2024年10月至2025年2月期間，串謀使万卉接受周崟瑛所提供的賄款共6,000人民幣，以協助韓杰夫婦的客戶於滙豐銀行成功開立戶口。

涉案中介涉嫌曾以相類似手法行賄中銀理財客戶經理助開戶被拒

保險經紀兼中介韓杰又涉嫌以相類貪污手法，於2025年2月向中銀香港一名中銀理財客戶經理，就每宗銀行戶口申請提供500港元，以協助韓杰所轉介的客戶於中銀香港開立銀行戶口，但遭對方拒絕。

廉署調查發現，韓杰夫婦涉嫌於案發兩年多期間轉介逾270名客戶予同案三名被告開立銀行戶口。