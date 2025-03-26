斯里蘭卡及贊比亞反貪機構到訪廉政公署　了解反貪策略及打擊貪污

廉政公署本周一(24日)起接待一帶一路國家斯里蘭卡及贊比亞的反貪機構高層代表團，進行為期五天的廉政建設交流，分享香港的成功反貪策略，以及打擊貪污、制度防貪和建立廉潔文化的經驗，加強培訓合作。



廉政專員胡英明(右)與斯里蘭卡賄賂和腐敗調查委員會專員Kapugamage Bernard Rajapakse(左)會面，分享反貪經驗。（廉政公署提供圖片）

廉政專員胡英明及廉署首長級人員先後與兩國反貪機構高層人員舉行雙邊會議，會見由斯里蘭卡賄賂和腐敗調查委員會專員Kapugamage Bernard Rajapakse率領的四人代表團，以及贊比亞反貪局副總監Monica Chipanta-Mwansa一行七人。

廉署表示，胡英明出席與斯里蘭卡賄賂和腐敗調查委員會的雙邊會議時分享廉署在執法、預防和教育三個範疇的反貪策略，介紹近期全面革新的宣傳教育策略，以更有效爭取市民支持，並指公眾認同廉署的工作並挺身舉報貪污，是香港成功反貪其中一個重要因素。

廉署首長級人員與贊比亞反貪局代表團舉行雙邊會議，商討加強反腐合作及交流。 （廉政公署提供圖片）

廉署引述Kapugamage Bernard Rajapakse期望透過了解香港的成功反貪經驗，優化當地打擊貪污的策略及技能。

副廉政專員兼執行處首長丘樹春在另一場與贊比亞反貪局的雙邊會議上表示，廉署致力打擊貪污，令香港蛻變為全球最廉潔的國際城市之一。他指廉署周年民意調查多年來均顯示，香港市民對貪污繼續堅持「零容忍」態度，反映誠信文化已植根社會。

斯里蘭卡賄賂和腐敗調查委員會及贊比亞反貪局代表團到訪期間參觀了廉署大樓內多項設施。（廉政公署提供圖片）

廉署引述贊比亞反貪局副總監Monica Chipanta-Mwansa認同反貪工作對社會帶來的改變，並提出加強反腐合作及深化倡廉交流，包括邀請香港國際廉政學院人員到贊比亞舉辦培訓課程。

兩國代表團在五天交流期間，聽取廉署人員分享在貪污調查、制度防貪和建立廉潔文化上的經驗，又參觀了廉署大樓內多項設施，並前往廉署分區辦事處，了解廉署在地區的倡廉工作。他們並參觀了廉署去年初成立的香港國際廉政學院，了解學院提供的多元化專業課程對國際反貪發展的貢獻，以及到訪律政司，進一步掌握香港穩健法律制度及良好法治對反貪工作的重要性。

兩國代表團了解廉署錄影會面室的運作。（廉政公署提供圖片）

斯里蘭卡賄賂和腐敗調查委員會的代表團在行程中，又與廉政公署社區關係市民諮詢委員會委員見面，加深了解廉署如何爭取社會各界支持廉政工作及教育公眾認識貪污的害處。

此外，斯里蘭卡賄賂和腐敗調查委員會和贊比亞反貪局同為國際反貪局聯合會(聯合會)會員，代表團亦趁今次機會到訪聯合會秘書處了解其工作。