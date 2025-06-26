開心購物節｜謝邱安儀：實體店無可取替　籲業界做好線上線下聯動

香港零售管理協會今（26日）舉辦「 2025香港開心購物節」 啟動禮，為期兩個月的購物節將在7月1日至8月31日舉行。協會主席謝邱安儀在活動後表示，香港實體店面對成本高企的壓力、生意情況亦較以往回落不少，她認為網購的趨勢不可逆轉，但實體店始終無可取代，指做好線上線下聯動對現時零售業而言重要。



香港零售管理協會今（26日）舉辦「 2025香港開心購物節」 啟動禮，為期兩個月的購物節將在7月1日至8月31日舉行。（黃寶瑩攝）

香港零售管理協會今（26日）舉辦「 2025香港開心購物節」 啟動禮，為期兩個月的購物節將在7月1日至8月31日舉行。（董素心攝）

零售管理協會主席謝邱安儀認為，網購的趨勢不可逆轉，但實體店始終無可取代，指做好線上線下聯動對現時零售業而言重要。（倪清江攝）

謝邱安儀指，今次開心購物節為期兩個月，看似短期，但卻把握住暑假的檔期。她說，港人暑假雖會外遊，但同時亦會有很多遊客來到香港，希望能夠趁着這個檔期，刺激零售市道。她又說，透過這次開心購物節的活動，零售業協會把握着與不同業界串連，希望不同業界團結在一起、集中力量，幫到香港經濟。

謝邱安儀說，本港實體店依然面對成本高企的壓力，生意情況亦較以往回落不少。她認為，網購的趨勢不能逆轉，且網購對年輕人而言很重要。不過，她認為，實體店始終無可取替，「人嘅天性唔會話長期鍾意留喺屋企 」。她表示，現時很多人會先在網上揀選產品，然後再到實體店購買，故認為做好線上線下聯動，對現時零售業而言重要。

謝邱安儀在致辭時表示，現時的外圍環境不明朗，各行各業都面對巨大挑戰，最近有不少為人熟悉的零售及餐飲品牌結業，令她感觸良多。她指，各界現時面對前所未見的營商壓力，但只要團結力量，多做創新跨界別合作，便能更有力量抵擋巨大挑戰。

對於4月份零售數據，謝邱安儀認為該數據收窄，皆因過去數據的基數低，指4月份零售數據較去年最低位更低，可見零售市道未有較大好轉。但她指，未來有消費帶動力的月份可為零售數據帶來輕微增長，預料拉勻後今年消費數據的表現與去年持平。

商務及經濟發展局副局長陳百里指，政府作為大家的後盾，必定會繼續推出不同政策和平台，配合業界的業務增長。（倪清江攝）

商務及經濟發展局副局長陳百里在活動上致辭說，因應過去數年市民及遊客的消費模式轉變，零售與餐飲業界要面對較大的挑戰；但他說只要業界齊心努力，抱持突破性思維，必定可克服眼前困難。他指，特區政府作為大家的後盾，必定會繼續推出不同政策和平台，配合業界的業務增長。

香港旅遊發展局主席林建岳指，今年以來訪港旅客數字持續增長指，首五個月的訪港旅客超過2千萬人次，當中非內地的市場增幅強勁，感到非常欣慰。（倪清江攝）

旅遊發展局主席林建岳在活動上透過預先錄製的視頻說，對今年以來訪港旅客數字持續增長，感到非常欣慰，指今年首五個月的訪港旅客超過2,000萬人次，當中非內地的市場增幅強勁。他又說，今年暑假旺季，香港接連會有很多盛事發生，包括兩日後的香港迪士尼樂園20周年慶典，以及海洋公園大熊貓龍鳳胎的一歲生日活動等，焦點盛事加上一連串的優惠，希望可以吸引更多旅客來到香港，「留耐啲、使多啲」。

由香港零售管理協會主辦的第三屆「香港開心購物節」，將於7月1日至8月31日舉行，共為期兩個月，續以「香港好禮．有禮」作為主題，由全港超過5,000間零售及餐飲店舖、商場、酒店及會展，送出超過19億元優惠。