五一｜內地客深度遊未帶旺民生區生意　謝邱安儀︰佢哋睇重性價比

【五一黃金周／五一黃金周假期／五一好去處／五一黃金周內地假期／餐飲業／零售業】內地五一黃金周剛剛結束，過去5日本港錄得逾91萬內地旅客到訪，創疫情後新高，餐飲及零售業相對於復活節的「慘淡」，整體生意算是錄得好轉。



稻苗飲食專業學會榮譽會長邱金榮今早（6日）在港台節目指，旅遊區的生意錄得兩至三成升幅，民生區食肆則沒有變化。香港零售管理協會主席謝邱安儀亦指，雖然內地旅客轉為走入各區深度遊，但民生區商戶的生意一般，「我哋成日話窮遊，好老實講佢哋都睇重性價比。」



5月1日五一黃金周首日，在深圳蓮塘口岸有大批內地旅客一早過關來港旅遊。（黃浩謙攝）

5月1日五一黃金周首日，在深圳蓮塘口岸有大批內地旅客一早過關來港旅遊。（黃浩謙攝）

去年內地五一黃金周期間，香港天氣不穩，天文台曾發出黃色暴雨警告，旅客的旅遊意欲難免受到影響，反觀今年天公造美，究竟零售業及餐飲業近日的生意如何？

化妝品及個人護理商戶受惠 電器及服裝店生意不升反跌

香港零售管理協會主席謝邱安儀在港台節目表示，零售業在今個五一黃金周整體錄得升幅，雖然傳統旅遊區受到內地旅客帶動，化妝品及個人護理商戶能夠受惠，惟電器及服裝商戶仍有下跌。

旅發局5月1日晚上8時在灣仔海旁進行無人機表演，以1,000架無人機拼湊三大非遺節慶——天后誕、譚公誕及長洲太平清醮搶包山比賽。（資料圖片/羅國輝攝)

香港零售協會主席謝邱安儀表示，疫情下業界「燈油火蠟畀唔起，租係輸晒。」（資料圖片）

深度遊旅客打卡及觀光為主 民生區商戶生意一般

近年內地旅客的旅遊模式改變，傾向走進社區深度遊。謝邱安儀認為，該批旅客以打卡及觀光為主，因此民生區的商戶生意只是一般，「我哋成日話窮遊，好老實講佢哋都睇重性價比。」

本地客市場方面，謝邱安儀估計，由於外遊人數相對復活節減少，市民留港消費帶動生意，特別是家品、家具、電器、眼鏡及休閒服裝等店舖。

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料五一後零售業繼續困難︰當你叫做旺啲過後就跌得好快

但謝邱安儀對未來不抱持樂觀，認為內地旅客訪港高峰期過後，市場將回復淡靜，加上市民北上消費的習慣不會改變，她預期業界會遇到困難。「𠵱家我哋睇到個情況，當你叫做旺啲過後，佢就跌得好快。」

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旅遊區食肆錄兩至三成升幅 民生區無增長

稻苗飲食專業學會榮譽會長邱金榮在同一節目指，旅遊區的生意明顯錄得兩至三成升幅，例如尖沙咀及深水埗區等，尤其是人均消費低於100元、價錢大眾化的食肆較受歡迎。至於民生區的食肆「好似平時咁」，並無增長。

5月1日五一黃金周首日，高鐵西九站十分熱鬧，全日港有54,770人次內地旅客坐高鐵來港，比坐高鐵北上港人多兩倍。（廖雁雄攝)

餐飲業︰內地社交平台宣傳吸客有難度

會否在內地社交平台宣傳推廣吸客？邱金榮認為，內地食肆在小紅書或抖音的宣傳方式已相當成熟，惟本地食肆投放資金也未必達到效果，仍需要適應及再作了解，因此難以針對內地客作出宣傳。