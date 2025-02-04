財政預算案｜盼吸人流　謝邱安儀稱香港長假如空城：紅隧都唔塞車

香港消費市道不振，統計處周一（3日）公布去年全年零售業總銷貨價值按年跌7.3%，12月數字亦按年跌9.7%。財政預算案2025本月26日公布，香港零售協會主席謝邱安儀今日（4日）稱，希望新一份財政預算案有不同方法吸引不同國家及地區旅客來港，她指，即使旅客在港消費習慣已改變，但也希望香港人流可暢旺：「有人流總好過無，長假期香港好empty（空），你見到紅隧都唔塞車。」



料今年3至4月打後零售貨值跌幅「收窄」：因去年三四月跌到谷底

去年全年零售業總銷貨價值按年跌7.3%，12月數字亦按年跌9.7%，謝邱安儀今日在商業電台節目稱，預料今年3至4月打後，零售業總銷貨價值跌幅會大大收窄，因去年基數低：「因為2024年3、4月跌到谷底。」

香港零售協會主席謝邱安儀表示，疫情下業界「燈油火蠟畀唔起，租係輸晒。」（資料圖片）

新一份財政預算案公布在即，謝邱安儀希望有不同方法吸引不同國家及地區旅客來港，她指，即使旅客在港消費習慣已改變，但也希望香港人流可暢旺：「有人流總好過無，長假期香港好empty（空），你見到紅隧都唔塞車。」