咬斷警指男獲釋後欲赴英升學　懲教指未去激進化拒批　求覆核決定

港大畢業生杜啟華2019年7月沙田衝突中，因咬斷一名警察的手指被判囚5年半。杜去年獲提前釋放，但仍需遵守懲教署監管22個月。杜於年初獲英國大學取錄，原定今年9月赴英修讀法律課程，但署方以杜未完全「去激進化」為由，擔心若准杜出國，杜會再變得激進，並會對國安構成影響，建議杜留港升學。杜認為署方想法欠基礎且屬幻想，有違憲之嫌，昨（26日）入稟高等法院要求司法覆核，又稱因其課程9月開始，盼法庭能早日聽取其陳詞。



申請人杜啟華(To Kai Wa)，建議答辯人懲教署的監管個案覆檢委員會，及懲教署署長。

申請人杜啟華，因在衝突中咬傷警員手指被判監，他去年已獲提早釋放。(資料圖片)

杜啟華在2019年7月14日於沙田新城市廣場與警員衝突時，咬傷一名警察的手指，他因這事被判監5年半，並要向該警員賠償。（資料圖片/盧翊銘攝）

杜雖獲釋但離港要獲批准

入稟狀指，杜於2019年7月14日在沙田新城市廣場的警民衝突中，咬傷一名警員的手指。杜經審訊後被定蓄意傷人等罪成，2021年2月被判監5年半，他服刑至2024年10月獲釋，須遵守為期22個月2日的監管令。該命令要求，釋囚如要離港，須獲委員會批准。

委員會指杜須繼續更生及去激進化

杜於今年1月向懲教署的監管個案覆檢委員會申請，想在今年8月離港往英國伯明翰大學修讀法律系學士學位，委員會4月拒絕其申請，杜提上訴被駁回。委員會回覆指，杜雖然不曾違反監管令條件，但未能展示出真誠悔意及反省，仍須繼續接受更生及「去激進化」。

憂杜離港會再次變得激進

委員會又指，以杜的履歷，他不難在港找到增值機會，離港讀法律非更生的唯一出路。杜的法律系的課程很大可能在監管期屆滿後繼續，監管人員將難赴英親身探訪，令杜接受的「精神治療」受干擾，或令杜無法更生。如杜獲准離港，他有機會再次變得激進，或會作出非法和暴力行為，不能排除他或會作出不利國家安全的行為。

指杜持BNO護照增逃避監管風險

委員會又指，杜是英國國民（海外）護照(BNO)持有人，他居住滿一定年期可申請入籍，杜同時亦可在英國工作，增加其逃避監管的風險。再者，若杜違反監管令，監管人員無法將杜召回監獄，即使發出通緝，英國當局亦可能不會配合將杜移交回港。

杜續留港有助他更生及重新融入社會

故認為若准杜離港升學，將構成國家安全風險，不利國家安全。認為確保杜留港接受懲教署監督，有助他更生及重新融入社會。

社會福利界前立法會議員邵家臻，2025年2月15日因病去世。（《I am losing weight, not faith》書籍截圖）

杜啟華稱他放上社福界前議員邵家臻(圖)的悼念貼文，並不會對國安構成風險。（張浩維攝）

杜願意每月與監督人會面一次

杜認為委員會的懷疑欠基礎，難以監察他留英的說法更屬幻想，在海外修讀法律並非其更生的唯一選項的看法，無論在事實及法律上均屬錯誤，杜曾提出願意遵守額外的監管條件，例如提供其航班資料、每30天通過互聯網與其監管人員會面一次，以及在2026年8月31日之前至少返回香港一次等。

委員會建議杜留港讀書

委員會卻回覆指，杜未完成「去激進化」和更生，有機會在無人監管下重犯，建議杜留港讀書，並基於《維護國家安全條例》第8（3）條及《監管釋囚條例》駁回上訴。

放哀悼邵家臻貼文不會對國安構成風險

入稟狀提到，杜的成績未達港大及中大的法律系要求，報讀城大亦未有回音，他留港無法修讀法律，對他的更生造成沉重打擊。此外，入稟狀指委員會誤解杜的貼文，包括其哀悼已故立法會議員邵家臻的貼文，不可能對國安構成風險，而委員會事實上亦沒有指杜的貼文違法或又煽動性。

指決定違基本法及人權法

杜認為委員會禁止杜出境違反《基本法》及《人權法》，要求法庭宣布決定違憲，並提到杜須在今年9月前確認就讀，冀法庭早日聽取陳詞。

案件編號：HCAL 1469/2025