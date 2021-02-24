沙田衝突涉咬斷警長手指　港大舊生辯稱受刺激咬物　罪成收押候判

撰文： 呂樂謙 最後更新日期： 2021-02-24 15:37

前年7月14日有網民發起沙田區反修例示威，其中一名當時22歲的港大畢業生涉與警方糾纏間咬斷一名警長的無名指，事後被控襲警、有意圖傷人及擾亂秩序等四罪，被告否認指控，更稱當時受到插眼等外界刺激，疼痛下以咬噬動作為自我保護，不知口中異物為何，控方卻指說法無醫學根據。法官今(24日）裁定被告四罪都成立，需即時還押，判刑則押後至3月15日。

被告杜啟華（24歲），法律行政人員。他被控於2019年7月14日在沙田新城市廣場1期3樓等處干犯有意圖而傷人、對他人身體施加嚴重傷害、襲警及在公眾地方內擾亂秩序行為四罪。被告全部否認。

被告被裁定四罪罪成後，遭即時收押。法庭按辯方申請，押後至3月12日作求情，以便辯方替被告準備書面求情陳詞；其判刑則暫安排於3月15日處理

被告杜啟華被控襲警、有意圖傷人及擾亂秩序等四罪。(資料圖片)

被告被進截時作激裂反抗

控方案情指，案發當日有數百人在沙田新城市廣場聚集，並與進入廣場掃蕩的警員爆發衝突。其中被告先於廣場四樓往下投擲一把雨傘，其後再在廣場3樓用雨傘襲擊執勤的警員背部和頭部。多名警員包括警長梁啟業追截被告，但遭被告激烈反抗，混亂期間梁的右手無名指末端被被告咬住，梁喝令被告「放開，咬住我手指」不果，最終手指被咬成兩截。

事後梁需要接受斷指再植手術，但手術後無名指仍無法完全復原，指尖力度和敏銳度等有所退化，亦不能長期使用。

2019年7月14日沙田衝突及被告涉咬斷警長手指的經過。(詳看下圖)

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受外界刺激辨認不到口中物

辯方則質疑梁被咬前曾用指插被告的右眼，又引述辯方專家指，被告當時帶著口罩和被矇眼，加上受到多種外界刺激，在短時間內根本無法辨認到口中異物，更遑論決定將其咬斷，因此認為被告的咬噬動作僅屬在疼痛下的自我保護，本質上為非自主性的反射動作，並不是有意圖傷人。

控方反指說法欠醫學根據

控方專家則反駁指辯方說法欠缺醫學根據，指他在多年臨床經驗中，從未遇過因痛楚受驚，以致口腔作出反射性強力咬噬的個案，又指即使口腔作出反射性動作，其力度也不足以咬斷手指。

案件編號：DCCC 778/2019