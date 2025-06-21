全運會｜楊德強：門票研實名制防黃牛飛　受歡迎籃球賽票價或較高

全運會2025（第十五屆全國運動會/十五運會）將於11月9日至21日舉行，首次由粵港澳三地聯合舉辦，香港將承辦8個競賽項目。全運會統籌辦公室主任楊德強今早在港台節目表示，早前為8個項目進行的測試賽提供許多寶貴經驗，內地專家亦來港了解賽事流程，給予很多意見，當中有需要改善的地方，當局會微調。



他早前提到8月將公開發售香港賽區數十萬張門票，楊德強表示，粵港澳三方目前正商討全運會票務政策整體安排，亦要得到國家體育總局同意，稍後將會公布票價，以及是否落實推行實名制購票。



全國運動會統籌辦公室主任楊德強（右）今日（21日）出席港台節目被問到，如何防止「黃牛飛」，他表示，實名制售票是考慮方案。粵港澳三地仍在協調商討，有決定會一併公布。（資料圖片／梁鵬威攝）

全運會早前舉行三鐵測試賽。（資料圖片/袁志浩攝）

全運會11月舉行，香港賽區比賽門票8月開售，粵港澳三地於同一平台購票。楊德強今日在港台節目《星期六問責》表示，早前舉行的測試賽提供了的寶貴經驗，未來將會微調場地設計及觀眾進場安排，又計劃詳細檢查所有比賽場地。

將詳細檢查全運會賽場 微調場地設計及調整賽程

楊德強表示，由去年11月至今年6月，已進行所有測試賽，總體而言順利舉行。對於有籃球員反映紅館不設副場，未能在賽事前熱身，他表示將會調整賽程，在場次之間預留足夠時間，給球員使用比賽場地熱身。

另外，他指出，啟德體藝館舉行劍擊項目測試賽時，有隔音棉板跌下，是因為天花位置出現空隙令隔音棉鬆脫，被風吹倒，承諾未來會詳細檢查場地，確保不再發生同類情況。

全國運動會統籌辦公室主任楊德強今日(21 日)被問到如何防止「黃牛飛」，他指出，實名制售票是考慮方案，粵港澳三地仍在協調商討。圖為第十五屆全國運動會擊劍項目測試賽，已於5月31日及6月1日在啟德體育園的啟德體藝館舉行。（全運會網頁截圖）

粵港澳仍商討票務安排 防止黃牛飛，實名制是考慮方案

至於全運會票務政策整體安排，楊德強表示，粵港澳三方目前正商討，亦要得到國家體育總局同意，稍後將會公布票價。被問到售票方面如何防止「黃牛飛」，楊德強指出，實名制售票是考慮方案，粵港澳三地仍在協調，如有決定會一併公布。他說，內地較為熟習使用實名制購票，有別於港澳一般賣票方式，但在整體安排上，希望三地安排相近，以免觀眾混淆。

他又提及，受歡迎賽事例如籃球，票價會較高，但希望定價盡量親民。他又指，籃球項目的不同組別賽事，會分別在香港、澳門和廣東進行，需要進行協調，保持票價的一致性，粵港澳三地將會用同一個平台售票，容許持不同證件的人士登記，同時會提供實體門票售賣點，原則是希望盡量方便市民。

挑戰盃劍擊錦標賽，同時作為第十五屆全國運動會擊劍項目測試賽，已於5月31日及6月1日在啟德體育園的啟德體藝館舉行。（資料圖片）