全運會︱港隊爭首面羽毛球獎牌　鄧俊文謝影雪或遇奧運冠軍

第十五屆全國運動會羽毛球正賽將於11月在深圳舉行，港隊過去從未贏得全運羽毛球獎牌，今屆由鄧俊文/謝影雪領銜，但經抽籤後爭牌路絕不容易。



今屆全運會羽毛球共設9個小項，包括青年組及成人組團體賽，以及男單、男雙、女單、女雙、混雙5個單項。賽會日前於遼寧瀋陽抽籤，根據賽制，香港與澳門球手於單項賽事均不必打資格賽、直入正賽。

鄧俊文/謝影雪復出後狀態不錯。（Getty Images）

最受關注的港隊混雙組合鄧俊文／謝影雪經抽籤後，首輪會先遇上從資格賽晉級的對手，若成功晉級，鄧謝配有機會遇上福健的歐烜屹／黃東萍，當中黃東萍是東京奧運混雙金牌得主。

假如鄧謝配打入八強，則可能與浙江的鄭思維／黃雅瓊對壘；鄭思維在巴黎奧運奪金後宣布退出國際賽舞台，黃雅瓊今年初也申請退出國家隊，兩人因全運會「復出」，更成為賽事頭號種子，相信會是現時世界排名第3、亞錦賽冠軍鄧謝配爭牌的最大難關。而另一隊港隊組合呂俊瑋／傅智恩則身處另一線路。

鄭思維／黃雅瓊於全運會「復出」。（Getty Images）

至於港隊男單則派伍家朗、李卓耀及吳英倫，惡鬥石宇奇為首的內地球手；女單有盧善恩、馬子雪及楊芯宜挑戰陳雨菲等勁敵。楊霈霖／楊雅婷戰女雙，呂俊瑋／洪魁駿及楊盛才／羅卓謙參與男雙。

港隊同時會參與團體賽，根據賽制，港隊同樣無需參與資格賽，會在11月其同組的小組第3名隊伍打附加淘汰賽。港隊於成人組男團被編入A組，同組有浙江、江蘇、四川及重慶；女團則編入D組，同組有廣東、湖南、四川及廣西。