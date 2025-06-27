男生磨9歲繼妹臀遭繼母揭發　被捕反問警甚麼叫肛交　認非禮候判

18歲男生趁繼母下樓繳費，9歲繼妹又稱怕黑，到繼母房陪繼妹睡覺，涉乘機脫下二人褲子，在繼妹臀部磨擦及摸其胸，繼妹裝睡不敢作聲，繼母回家揭發事件。男生的繼母與親父翌早大義滅親，把男生帶到警署自首，警方以肛交罪拘捕時，男生反問：「阿sir，咩叫肛交？」男生今(27日)在高等法院承認非禮9歲繼妹。法官游德康下令為被告索取心理、精神及教導所報告，押後至8月7日判刑。



被告PMS（20歲，無業）被控於2023年11月8日，在深水埗一單位非禮當時9歲的X。游官關注為何本案在高等法院處理，控方指被告原被控1項未經同意的肛交罪，後來獲撤控，為節省轉介案件時間而有此安排。

被告PMS在高等法院承認非禮罪。(黃浩謙攝)

一家六口男女分床睡

案情指，女童X及被告是同父異母的兄妹，兩人的父母均曾再婚，除女童及被告，被告另有2名兄弟，一家六口深水埗單位同住。單位以窗簾分隔客廳和飯廳，母女睡一張床，被告4父子睡另一張床。

被告趁繼母下樓入繼妹房

事發當晚10時許，X母去了便利店繳費，她出門前吩咐被告叫X和幼子睡覺。X對被告稱她怕黑，被告便入了X的房間陪她。當X睡著後，被告反轉X的身體，令她趴在床上。被告之後除下二人的褲子，用陽具前後磨擦X的臀部約4分鐘，又摸X的乳房，X感到害怕而不敢作聲，假裝睡覺。被告其後再用陽具磨擦X的肛門附近。

X母回家被告反鎖房門

X母約1小時後回家，被告聽到開門聲急忙穿回褲子躲到房門後，並反鎖房門。X母最後開了門，揭開被子發現X下身赤裸。被告承認摸X的私處，X母大怒斥責他。

被告被捕問甚麼是肛交

翌日父母大義滅親帶被告到警署，被告就肛交罪被捕。他警誡下問警察：「阿sir，咩叫肛交？」他在錄影會面稱，他因性衝動犯案。

醫療報告顯示，X的外陰及肛門檢查未發現異常，但她拒絕接受法醫檢查。

案件編號：HCCC 97/2025