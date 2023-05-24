少女發育期間遭父及兄非禮　官斥父破壞家庭囚29月　兄摸胸判感化

少女聲稱自9歲起多次遭父及兄非禮，父親早前承認4項非禮罪，兄長經審訊後被裁定2項非禮罪成。案件今（24日）在區域法院判刑，法官斥父親破壞了他與女兒之間的信任，更破壞了原本和諧的家庭，考慮當中不涉暴力及恐嚇，判父入獄29個月；至於自稱因受電子遊戲性感角色影響犯案的兄長，則因非禮情節不屬嚴重，及年齡較輕，獲判感化2年。



首被告WKF（40歲），是女事主X的父親，他早前承認於2015至2017年間，4度在荃灣住所非禮X。17歲的次被告WCK，是女事主X的胞兄，他否認5項非禮罪，指他於2018至2020年間，分別在荃灣某單位、旺角及荃灣非禮X，經審訊後裁定其中兩罪成。

事主X的父親及兄均非禮罪成，父判囚29個月，兄則被判感化兩年。

X覺背叛父親感內疚

法官引述X的創傷報告指，X認為父親是愛護和關心她的，X亦感到背叛了父親，感內疚及羞愧，自責案件影響父親的前途，她會因而失去父親的關心。至於哥哥方面，事件令X避免與哥哥相處，多年來活在不安之中，因害怕再次被侵犯，甚至計劃好逃跑路線。

專家指事件令X與家人如陌路

心理專家醫生指X自尊心低，晚上睡覺不時會發惡夢，認為愚蠢及做錯事，事後須搬離家庭居住。專家指案件對她留下痛苦印記，對其心理發展有負面影響。X在不安穩、不快樂中成長，導致她對家庭沒有歸屬感，案件更令她與家人形同陌路。

官斥X父破壞了與女兒間的信任

法官判刑指，X父的行為破壞了他與X之間的父女信任，更有異於倫常，但報告顯示他沒有戀童傾向，重犯機會低。另X被侵犯時年僅9歲及11歲，X父在這兩年間只有4次侵犯行為，亦不涉及暴力或恐嚇，但他的行為令到原本和諧的家庭受到破壞，最後判X父入獄29個月。

胞兄稱受色情電子遊戲影響

至於X的胞兄，他向感化官坦言案發時受電子遊戲的性感及色情角色影響，出於貪玩，沒有考慮對妹妹會造成的傷害，更低估了要承擔的法律責任，因缺乏自制力而犯案，如今希望能向妹妹道歉。法官考慮到其所涉及的非禮情節不屬嚴重，他犯案時只有13至14歲，相對年輕。加上若非案件亦涉及其父，應可在裁判法院處理，故判X的兄長接受感化24個月。

X父在女兒9歲起非禮

案情指事主X的父母已離異，案發時她與父、兄及祖母同住，但他們所住單位沒有睡房，只有兩張床，她與父同睡一床。在X約9歲時，她在床上玩手機時，父脫下她的短褲及內褲，並伸手摸其陰部，又說：「生咗好多毛，叻女。」她指在11歲時，又試過在冬夜睡覺時，其父親伸手入她的褲並摸她的陰部。X的兄長則曾藉詞在床上找耳機，乘機摸X的胸部。

案件編號：DCCC1/2022、DCCC641/2022