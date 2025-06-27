七一北上︱運輸署料周六及下周二為出入境高峰　籲及早規劃出行

運輸署今日（27日）表示，預計七一回歸紀念日假期前後，將有大量市民及跨境車輛經各陸路管制站往來內地、澳門及香港，特別是明日（28日）及下周二（即7月1日）。部份公共交通會加密班次，其中港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）的班次，將增加至最高峰時一分鐘內一班。署方呼籲市民及早規劃行程，預留充裕交通時間。



運輸署預計七一假期前後，將有大量市民及跨境車輛經各陸路管制站往來內地、澳門及香港。（資料圖片／歐陽德浩攝）

運輸署預計七一假期前後，公共運輸服務包括金巴的等候時間或會較長。（資料圖片／歐陽德浩攝）

運輸署指，已協調本地及跨境公共運輸營辦商在假期期間加大運力，預留車輛及人手應對乘客的出行需求。其中港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）的班次，將增加至最高峰時一分鐘內一班；來往落馬洲及皇崗過境穿梭巴士（皇巴）的班次，將增至最密約兩分鐘一班；連接各陸路管制站的本地專營巴士B線，在繁忙時段的班次將增至高於一般周末或周日的水平。

港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）班次 最高峰時一分鐘內一班；



落馬洲—皇崗過境穿梭巴士（皇巴）班次 最密約兩分鐘一班；



本地專營巴士B線在繁忙時段班次 高於一般周末／周日的水平。



運輸署預計，公共運輸服務包括金巴的等候時間或會較長，旅客應考慮於非繁忙時間出行，在候車期間應遵守秩序，並遵從現場警務人員及相關營辦商職員的指示。跨境巴士的乘客亦應提早預訂車票。

至於跨境車輛，運輸署指會視乎交通情況，由今日（27日）至下周三（7月2日）期間，於落馬洲管制站及深圳灣口岸實施特別交通安排，使公共運輸車輛能暢順地進入上述口岸，跨境私家車或需輪候通過口岸。駕駛人士請特別留意沿途可變信息顯示屏及交通標誌。