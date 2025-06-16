中九龍繞道｜運輸署：10元收費方案僅收回部份成本　料達分流效果

路政署日前(13日)表示，中九龍繞道預料可於本年底具備條件正式通車，當局建議劃一收費10元。運輸署助理署長（策略研究）梁世豪今（16日）在電台節目表示，中九龍繞道收費以交通管理、公交及效率優先，以及用者自付、收回成本的三原則作考慮。他說，10元的收費僅能收回部分成本，但可達致分流效果，並可保留容量應對未來新發展區的車流。



中九龍繞道預料年底具備條件正式通車。（資料圖片）

中九龍幹線料年底開通，政府正研收費。圖為中九龍幹線油麻地段。（資料圖片/鄭子峰攝）

路政署助理署長（技術）吳偉業說中九龍幹線工程現已進入後期，前期一些隧道、天橋連接等工序已完成，目前仍有驗收等工作。而工程團隊已預留設備安裝龍門架，並可配合「易通行」收費。圖為中九龍幹線啟德段。（資料圖片/鄭子峰攝）

運輸署助理署長（策略研究）梁世豪今（16日）在港台節目《千禧年代》中表示，中九龍繞道收費的考慮原則分為三方面，包括交通管理、公共交通及效率優先，以及用者自付、收回成本的原則。他透露，10元的收費方案僅能收回部份成本，但可達致分流效果，並可保留容量應對未來新發展區的車流，他重申不希望繞道「第一日落地已經飽和」。

梁世豪希望公眾明白，中九龍繞道工程已醞釀多年，當年若要收費，便要在市區設收費廣場，所佔的空間非常之大，「所以當年不是不說收費，是根本不能收費」；他指，現時已有「易通行」，故可考慮更靈活的收費安排。