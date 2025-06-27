蔡瀾離世｜好友食評家劉健威憶點滴︰佢愛飲威士忌，飲(酒)多過食

香港四大才子之一、著名作家兼美食評論家蔡瀾在本周三（6月25日）離世，終年83歲。資深食評家劉健威與蔡瀾相識約30年，他今日（27日）向《香港01》透露與蔡瀾生前的相處點滴，原來他們曾一同北上廣東台山品嚐美食，更透露原來蔡瀾不為人知的一面。「講句老實話啦，我成日都經常同佢食飯，我印象佢飲多過食，佢不斷飲酒，其實食嘢係好少。」



劉健威評價指，蔡瀾在資訊不發達的年代，提高港人對日本料理相關知識，在飲食界建立崇高的地位。他相信蔡瀾作為享樂主義者，會滿意83年來的人生路。



著名作家兼美食評論家蔡瀾在2025年6月25日離世。（資料圖片／張浩維攝）

2022年，蔡瀾現身書展，推介其兩本書《蔡瀾輕鬆語錄》及《明朝散髮弄扁舟》。（資料圖片／張浩維攝）

2022年，蔡瀾在書展活動稱，與倪匡有一承諾，二人誰先走一步，對方都不會哭泣。（資料圖片／張浩維攝）

資深食評家劉健威與蔡瀾互為好友。（資料圖片）

我呢樣嘢都好睇得開，我自己幾十歲啦，我覺得每個人都要面對嗰日，呢個世界好公道嘛，每個人好難逃脫大自然規律。我諗佢相對於黃霑都冇乜遺憾，起碼活多10幾年添，而且佢嘅人生喺佢自己嚟講過得好滿足，冇咩太大嘅遺憾。只係佢晚年嘅時候，佢太太跌親，連累到佢都要坐輪椅，係少少嘅憾事。 資深食評家劉健威

2022年，蔡瀾在書展活動稱，與倪匡有一承諾，二人誰先走一步，對方都不會哭泣。（資料圖片／張浩維攝）

劉健威為蔡瀾相識約30年 因川菜加深關係

資深食評家劉健威為蔡瀾的朋友，二人相識於上世紀90年代初，其後一直保持聯絡，甚至一起北上到廣東台山各地品嚐美食。

劉健威透露，由於他一名畫家朋友的妻子擅長製作川菜，惟當年川菜並未在香港普及，因此每次舉辦聚會，蔡瀾帶同金庸等朋友到場品菜，從此他也開始踏足飲食範疇。

蔡瀾與已故的金庸、黃霑、倪匡被封為香港四大才子。（資料圖片／張浩維攝）

蔡瀾在資訊不發達的年代 為港人帶來豐富的日本料理知識

劉健威評價蔡瀾在飲食界已建立崇高的地位，由於在資訊不發達的年代，港人對日本料理並不熟悉，惟蔡瀾在日本生活及擔任鐵人料理評判的經驗，為香港帶來豐富的日本料理相關知識，提起大眾對日本的興趣。

著名作家兼美食評論家蔡瀾在2025年6月25日離世。（資料圖片／賴家俊攝）

蔡瀾喜歡喝威士忌 平時聚會飲多過食

劉健威表示，蔡瀾的獵食範疇廣泛，不揀飲擇食，尤其喜歡喝威士忌，「講句老實話啦，我成日都經常同佢食飯，我印象佢飲多過食，佢不斷飲酒，其實食嘢係好少。」

著名作家兼美食評論家蔡瀾在2025年6月25日離世。（資料圖片／張浩維攝）

劉健威︰蔡瀾作為享樂主義者人生已美滿

劉健威又指，蔡瀾的個性較強，抱持獨特的世界觀，思想不像一般人平淡，相信他會滿意83年來的人生路。「我覺得蔡生係一個享樂主義者，呢個角度嚟講佢自己人生都幾美滿，求仁得仁啦，佢似乎冇咩太大嘅挫折。」