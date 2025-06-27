周杰倫演唱會｜天文台料強雷雨區來襲　入場可帶傘？禁帶物品一覽

周杰倫演唱會｜《周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會2025 香港站》於今日（27日）起在啟德運動園主場館舉行。天文台在今日下午4時15分發出特別天氣提示，指位於香港以南水域的強雷雨區正逐漸向西北移動，並會在未來一兩小時影響本港。市民請留意天氣變化。



所以搶到飛的朋友，除了記得準時到達會場之外，也要記得帶備雨具，不過演唱會場地也有些規則要守！記者已為大家整合周杰倫演唱會特別交通安排、違禁品以及進散場小貼士！



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周杰倫演唱會丨啟德主場館交通安排

《周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會2025 香港站》今日（27日）起一連三日在啟德運動園主場館舉行。為了配合演唱會，運輸署將實施特別交通及運輸安排，包括港鐵將會加密屯馬綫班次；專營巴士公司將於宋皇臺道上落客區提供11條特別巴士路線，分別前往落馬洲（新田）公共運輸交匯處、港珠澳大橋香港口岸和機場及港九新界各主要地區。

此外，啟德主場館宋皇臺道上落客區在進場時段僅開放予的士落客；離場時段則暫停的士上落客。

11條特別巴士路線：

SP12：落馬洲（新田）公共運輸交匯處

A25S：港珠澳大橋香港口岸／機場

SP10：銅鑼灣、灣仔、金鐘、中環

SP11：太古、筲箕灣、小西灣

SP1：觀塘、將軍澳（坑口）

SP2：旺角

SP3：葵涌、荃灣、青衣

SP5A：屯門

SP6：元朗、天水圍

SP7：大埔、粉嶺、上水

SP9：將軍澳南（日出康城）



專營巴士公司將於宋皇臺道上落客區提供11條特別巴士路線。（城巴官網）

啟德主場館交通路線參考：

周杰倫演唱會丨違禁品——切勿帶長遮！

天文台預料明日至周末間中有驟雨及雷暴，演唱會屆時或會遇上驟雨。大家除了要記得帶備雨傘外，也要留意場館的守則，千萬別帶超過35厘米的雨傘（長傘）！

1. 任何類型的武器或懷疑改裝武器

2. 塑膠、玻璃、金屬容器、罐裝和瓶子飲料或食品（嬰兒食品、藥物除外）

3. 外來食品和飲料（啟德體育園有限公司經營或授權的食品和飲品除外）

4. 酒精飲品

5. 任何非法物品

6. 激光筆或指示器

7. 充氣輕於空氣的物品（例如：氦氣球）

8. 帶輪的休閒設備，包括但不限於滑板、單車、滑板車

9. 任何球類

10. 無人機、遙控飛行裝置或風箏

11. 尺寸超過 35 厘米 × 20 厘米 × 30 厘米的手提袋（無法放置於座位下）

12. 長度超過 35 厘米的雨傘和自拍棒

13. 任何被認為有害、擾亂、冒犯或可能妨礙場地運作或其相關設施的物品

14. 根據中華人民共和國香港特別行政區法律禁止的物品



周杰倫演唱會丨場內注意事項

1. 場內場外嚴禁吸煙，只有在大型活動舉辦期間，才可以前往場館外的「指定吸煙區」吸煙

2. 只可在指定區域內飲用酒精類飲料

3. 未經授權的錄音設備、錄音、磁帶、影片或類似物品可能會被沒收並銷毀或刪除

4. 應援牌尺寸不可大於38厘米（長）× 20厘米（闊）× 30厘米（高）



周杰倫演唱會丨惡劣天氣安排

有關周杰倫演唱會的惡劣天氣安排目前尚未公布，如有查詢，大家亦可密切留意主辦方官網或其Facebook（寶輝娛樂 Best Shine），以及城市售票網Cityline的最新消息。

周杰倫演唱會丨進場／散場小貼士

1. 演出場地不設有自助服務站 建議預留時間換飛

提提大家，演出場地不設有自助服務站，因此建議提前到達場館預先取票。購票人士如想自助取票，須於演出前攜帶網上購票時使用的取票編碼及密碼／應用程式內的「取票二維碼」，前往鄰近的「Cityline 自助服務站」領取門票。

鄰近的Cityline 自助服務站參考：

啟德零售館（九龍城承啟道38號, 啟德體育園, 啟德零售館2, 4/F）



2. 散場可留意「離場易」了解實時資訊

大家除了可按現場警方或車站職員指示散場外，亦可留意場地廣播，或透過「離場易」平台了解實時資訊。此外，運輸署網頁、「香港出行易」流動應用程式、電台和電視台亦會發放最新交通消息。

散場路線圖及散場小貼士：

周杰倫演唱會丨歌單參考

雖然周杰倫演唱會歌單尚未公布，但大家也可參考周杰倫在過往開演唱會時的歌單：

1. ⁠⁠黃金甲

2.⁠⁠ 本草綱目

3. ⁠⁠說好不哭

4. ⁠⁠我落淚情緒零碎

5. ⁠⁠青花瓷

6. ⁠⁠簡單愛

7. ⁠⁠夜的第七章

8. ⁠⁠花海

9. ⁠⁠安靜

10.⁠⁠ 東風破

11.⁠⁠ 一路向北

12.⁠⁠ 園遊會

13.⁠⁠ 晴天

14.⁠⁠ 牛仔很忙

15.⁠⁠ 軌跡

16. ⁠⁠彩球（星晴、夜曲、我不配）

17.⁠⁠ 稻香＋回到過去＋浪漫手機

18.⁠⁠ Mojito

19. ⁠⁠雙節棍

20.⁠⁠ 告白氣球

21.⁠⁠ 開不了口

22.⁠⁠ 七里香



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