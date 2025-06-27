周杰倫演唱會｜天文台料強雷雨區來襲 入場可帶傘？禁帶物品一覽
周杰倫演唱會｜《周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會2025 香港站》於今日（27日）起在啟德運動園主場館舉行。天文台在今日下午4時15分發出特別天氣提示，指位於香港以南水域的強雷雨區正逐漸向西北移動，並會在未來一兩小時影響本港。市民請留意天氣變化。
所以搶到飛的朋友，除了記得準時到達會場之外，也要記得帶備雨具，不過演唱會場地也有些規則要守！記者已為大家整合周杰倫演唱會特別交通安排、違禁品以及進散場小貼士！
周杰倫演唱會丨啟德主場館交通安排
《周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會2025 香港站》今日（27日）起一連三日在啟德運動園主場館舉行。為了配合演唱會，運輸署將實施特別交通及運輸安排，包括港鐵將會加密屯馬綫班次；專營巴士公司將於宋皇臺道上落客區提供11條特別巴士路線，分別前往落馬洲（新田）公共運輸交匯處、港珠澳大橋香港口岸和機場及港九新界各主要地區。
此外，啟德主場館宋皇臺道上落客區在進場時段僅開放予的士落客；離場時段則暫停的士上落客。
11條特別巴士路線：
SP12：落馬洲（新田）公共運輸交匯處
A25S：港珠澳大橋香港口岸／機場
SP10：銅鑼灣、灣仔、金鐘、中環
SP11：太古、筲箕灣、小西灣
SP1：觀塘、將軍澳（坑口）
SP2：旺角
SP3：葵涌、荃灣、青衣
SP5A：屯門
SP6：元朗、天水圍
SP7：大埔、粉嶺、上水
SP9：將軍澳南（日出康城）
啟德主場館交通路線參考：
周杰倫演唱會丨違禁品——切勿帶長遮！
天文台預料明日至周末間中有驟雨及雷暴，演唱會屆時或會遇上驟雨。大家除了要記得帶備雨傘外，也要留意場館的守則，千萬別帶超過35厘米的雨傘（長傘）！
1. 任何類型的武器或懷疑改裝武器
2. 塑膠、玻璃、金屬容器、罐裝和瓶子飲料或食品（嬰兒食品、藥物除外）
3. 外來食品和飲料（啟德體育園有限公司經營或授權的食品和飲品除外）
4. 酒精飲品
5. 任何非法物品
6. 激光筆或指示器
7. 充氣輕於空氣的物品（例如：氦氣球）
8. 帶輪的休閒設備，包括但不限於滑板、單車、滑板車
9. 任何球類
10. 無人機、遙控飛行裝置或風箏
11. 尺寸超過 35 厘米 × 20 厘米 × 30 厘米的手提袋（無法放置於座位下）
12. 長度超過 35 厘米的雨傘和自拍棒
13. 任何被認為有害、擾亂、冒犯或可能妨礙場地運作或其相關設施的物品
14. 根據中華人民共和國香港特別行政區法律禁止的物品
周杰倫演唱會丨場內注意事項
1. 場內場外嚴禁吸煙，只有在大型活動舉辦期間，才可以前往場館外的「指定吸煙區」吸煙
2. 只可在指定區域內飲用酒精類飲料
3. 未經授權的錄音設備、錄音、磁帶、影片或類似物品可能會被沒收並銷毀或刪除
4. 應援牌尺寸不可大於38厘米（長）× 20厘米（闊）× 30厘米（高）
周杰倫演唱會丨惡劣天氣安排
有關周杰倫演唱會的惡劣天氣安排目前尚未公布，如有查詢，大家亦可密切留意主辦方官網或其Facebook（寶輝娛樂 Best Shine），以及城市售票網Cityline的最新消息。
周杰倫演唱會丨進場／散場小貼士
1. 演出場地不設有自助服務站 建議預留時間換飛
提提大家，演出場地不設有自助服務站，因此建議提前到達場館預先取票。購票人士如想自助取票，須於演出前攜帶網上購票時使用的取票編碼及密碼／應用程式內的「取票二維碼」，前往鄰近的「Cityline 自助服務站」領取門票。
鄰近的Cityline 自助服務站參考：
啟德零售館（九龍城承啟道38號, 啟德體育園, 啟德零售館2, 4/F）
2. 散場可留意「離場易」了解實時資訊
大家除了可按現場警方或車站職員指示散場外，亦可留意場地廣播，或透過「離場易」平台了解實時資訊。此外，運輸署網頁、「香港出行易」流動應用程式、電台和電視台亦會發放最新交通消息。
散場路線圖及散場小貼士：
周杰倫演唱會丨歌單參考
雖然周杰倫演唱會歌單尚未公布，但大家也可參考周杰倫在過往開演唱會時的歌單：
1. 黃金甲
2. 本草綱目
3. 說好不哭
4. 我落淚情緒零碎
5. 青花瓷
6. 簡單愛
7. 夜的第七章
8. 花海
9. 安靜
10. 東風破
11. 一路向北
12. 園遊會
13. 晴天
14. 牛仔很忙
15. 軌跡
16. 彩球（星晴、夜曲、我不配）
17. 稻香＋回到過去＋浪漫手機
18. Mojito
19. 雙節棍
20. 告白氣球
21. 開不了口
22. 七里香