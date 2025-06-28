結業潮｜文具佬石門店結局揭盅　業主願共渡時艱　8月另開青衣店

【結業潮／文具佬／零售業】連鎖雜貨店「文具佬生活百貨」早前在社交平台預告，由於租約期屆滿，難以負擔昂貴租金，未來不止一間分店結業。當時店家更慨嘆業主不願減租，租金只有加無減︰「你以為經濟蕭條，可以同業主傾減租或者唔加租共渡時艱？傻豬嚟嘅，𠵱家梗係繼續同你傾加幾多租，唔續約就走啦。」



究竟業主是否真的不願減租？「文具佬」近日發文宣布石門分店成功續約，澄清因行政及溝通誤會，以致未能與業主達成共識，更預告將於8月份開新店，就是承接早前結業的通利琴行青衣城舖位。不過，「文具佬」觀察到，市場上業主開出高昂的租金，確實是大部份零售及餐飲業經營困難的主因。



文具佬生活百貨成立於2020年，短短5年已擴展至21間門店，遍佈港九新界。（文具佬生活百貨FB圖片）

文具佬生活百貨位於沙田好運中心的期間限定店，已在6月26日最後營業。（文具佬生活百貨FB圖片）

文具佬早前慨嘆租金只有加無減︰業主會共渡時艱？

根據官網資料顯示，文具佬生活百貨成立於2020年，提供文具精品、玩具、生活雜貨及母嬰用品等，短短5年已擴展至21間門店，遍佈港九新界，惟文具佬近年有多間門店相繼結業。

店家較早前在社交平台公布，馬鞍山旗艦店及石門分店，即將租約期屆滿而結業，前者更在過去3年共虧損8位數租金。店家更慨嘆業主不願減租，租金只有加無減︰

你以為經濟蕭條，可以同業主傾減租或者唔加租共渡時艱？傻豬嚟嘅，𠵱家梗係繼續同你傾加幾多租，唔續約就走啦。 文具佬生活百貨

文具佬生活百貨將於8月份進駐青衣城，該舖位為不久前結業的通行琴行分店舊址。（文具佬生活百貨FB圖片）

港島區一間分店因租約期滿將9月結業 同時8月接手通利琴行青衣城店

文具佬生活百貨最新在社交平台強調，只是部份分店因租約期滿正在調整，例如沙田期間限定店已在6月26日結業；港島區一間分店因租約期滿，將於9月結束營業；馬鞍山旗艦店則營業至11月底。店家透露未來更有開店計劃，其中觀塘鴻圖道店已開張。

另外有網民發現，文具佬生活百貨其中一間新店位於青衣城，舖位為不久前結業的通利琴行分店舊址。新店目前正在裝修，店外已封上圍板，將於8月份開張。

文具佬生活百貨最新在社交平台公布最新動向。（文具佬生活百貨FB圖片）

石門店結局峰迴路轉 澄清續約過程有行政及溝通誤會 非業主責任

那麼有沒有業主願意減租共渡時艱？文具佬生活百貨再就多人關注的石門店公布近況，指原本已「打定輸數」搬遷，急不及待完成同場2樓一個舖位的簽約，不過事情峰迴路轉，由於與原址的業主達成共識，於是決定「撻訂」，留在最熟悉的舖位服務街坊。

店家澄清石門店的業主與事件無關，承認過程中存在行政及溝通誤會，以致雙方未能達成共識。「今次石門舖頭真係唔係業主嘅責任，係我哋自己處理得唔夠謹慎仔細。所以我哋先至寧願撻新訂都原址留低。」

文具佬生活百貨早前宣布石門分店結業。（文具佬生活百貨FB圖片）

文具佬︰業主同貴租掛鉤係零售飲食經營困難嘅主因

雖然石門店結業只是虛驚一場，但文具佬生活百貨兌現承諾，公布原定的清貨優惠延長，維持至下周三（7月2日），稍後將短暫停業，安排冷氣維修及裝修執漏，繼續在原址開店。

惟石門店能夠成功續約，也沒有改變店家的想法。他強調在經濟蕭條的時勢下，業主確實是大部份商戶面對經營困難的主因︰