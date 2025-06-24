結業潮｜旺角大中體育用品月底結業　開業逾半世紀現減價促銷

開業逾半世紀的旺角波鞋街老字號「大中體育用品」，近日傳出門外張貼「光榮結業」字句，全場貨品低至二折促銷。《香港01》記者今晚（24日）致電門市查詢，獲確定該店將於本月底結業。



自1950年代在旺角波鞋街開業的老字號「大中體育用品」，近日門外貼出「光榮結業」字句，全場貨品低至二折促銷。（大中體育用品／Facebook）

50年代中後期創辦 前身為大中書局 叫大中有原因

大中體育用品店售賣多類型戶外及室內體育用品，包括運動鞋、野外煮食餐具、乒乓球板、飛鏢及游泳水上用品等。

根據網頁簡介，大中體育用品店由「讀書人」程明創立，前身為大中書局，由於主要售賣二手大學及中學課本，故名「大中」。大中書局於1950年代中、後期創立，原本位於現今金國中心、即奶路臣街和花園街附近，其後因樓宇拆卸重建搬遷到現址、即花園街73號，並兼售文具及體育用品，至1960年代正式轉為體育用品公司。

自1950年代在旺角波鞋街開業的老字號「大中體育用品」，近日門外貼出「光榮結業」字句，全場貨品低至二折促銷。（大中體育用品／Facebook）

早年從地舖搬到一樓 稱得因應環境改變「以求掙扎求存」

該店店員向記者表示，大中體育用品店原位於地舖，早年搬到一樓經營。該店曾在網頁解釋，因經營環境改變，「得因應環境以求掙扎求存」。

網頁亦提到，在1950年代至70年代初，波鞋街一帶只有數家體育用品店，其中最早開設的文明體育用品已於2016年結業；目前在波鞋街分別擁有多家店舖的各個集團，大多是70至90年代才開始落腳。然而，部分在70年代開設的體育用品公司如江氏和新中等，如今亦已結業。