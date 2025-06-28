嘉禾戲院｜全港首間自助戲院明結業　有新界戲迷臨別來筲箕灣體驗

【嘉禾戲院/橙天嘉禾/結業潮／戲院結業／嘉禾結業】本港戲院結業潮未停，橙天嘉禾昨日（27日）宣布，停止在香港經營所有影城業務，其中三間戲院包括奧海城the sky、屯門StagE和嘉禾大埔，將由新的營運商承租。不過，位於筲箕灣的嘉禾銀河廣場戲院，為全港首間自助售票戲院，則未被新營運商接手「重生」，換言之，明天為該院最後一日營業，之後將成為歷史。



今天（28日）是嘉禾戲院全線結業的倒數第二日，嘉禾銀河廣場下午時段人流不算多，但職員稱已比往日多人。有電影迷臨別之際，因從未踏足該院，專程由新界千里迢迢前來體驗自助戲院；也有街坊表示「喺串流平台睇一個月收費，等於喺戲院睇一套戲」，很難不令人改看串流平台，慨嘆戲院結業屬大勢所趨。



今天（28日）是嘉禾戲院全線結業的倒數第二日，嘉禾銀河廣場下午時段人雖不多，但店員稱已比往日多人。（馮藹怡攝）

今天（28日）是嘉禾戲院全線結業的倒數第二日，嘉禾銀河廣場下午時段人雖不多，但店員稱已比往日多人。（馮藹怡攝）

今日是嘉禾院線宣布旗下全線戲院結業的第二日，位於筲箕灣的嘉禾銀河廣場戲院，下午2時的入場人數仍是寥寥可數，記者查看購買情況，例如電影《拼命三郎》下午4時多的場次，有約30人購票，尚有大量座位，但店員稱已經比往日多人。

而戲院正在上映的四套電影，包括兩齣外語片和兩齣港產片，以荷里活影星畢彼特主演的《F1電影》(F1 The Movie)最受歡迎，其中下午6時半的場次在距離開場前3小時，已有60人購票，尚時全院尚餘23個座位。

今日戲院將提供四齣戲，包括兩齣外國片和兩齣港產片。（馮藹怡攝）

當中最受歡迎的是英語電影《F1電影》(F1 The Movie)，下午6時半的場次已有60人購票。（嘉禾銀河廣場官網截圖）

嘉禾銀河廣場戲院上月才推出全港首創的自助售票模式，沒料到僅過了一個多月，便傳出結業消息，故有不少電影迷臨別前，專程前來體驗。包括住在新界區的尹先生，得知戲院即將結業後，雖然感到無奈，但今日也特意前來該院看電影。他稱從未光顧該戲院，加上見到網上報道說這是「自助售票戲院」，在好奇心驅使下，便長途拔涉由新界前來體驗。

住在新界的尹先生在得知戲院將結業後，雖然對此感到無奈，但今日也特意前來戲院看電影。（馮藹怡攝）

電影迷獻計戲院另覓財路 供學校辦畢業禮幫補收入

今年69歲的關太也是在得知戲院即將結業後，與丈夫共同前往戲院購票。關太對於戲院結業感到難過，因為本身住在筲箕灣附近，不用搭車便能直達戲院，「執笠之後就要逼住去太古城或者出銅鑼灣（看電影）。」關先生也表示，他們一個月會看3至4次電影，近年推出的港產片，如《破地獄》等，他們也是在嘉禾銀河廣場觀看。

對於戲院近年因收入大減而連環倒閉，關先生建議戲院要另覓財路，例如可以提供場地給學校舉辦畢業禮，從而增加戲院收入。關太則認為戲院若能在暑假後才結業，或許有些少幫補，因為暑假會有較多家庭來看電影，戲院的收入也會慢慢增加。

關太（右）對於戲院結業感到難過，因爲自己住在筲箕灣附近，不用搭車便能直接到達戲院，「執笠之後就要逼住去太古城或者出銅鑼灣（看電影）。」（馮藹怡攝）

觀眾拆解少入戲院：串流平台一個月收費等於一張戲票價錢

另一位同樣住在筲箕灣附近的姓張夫婦對戲院結業感到不捨得，雖然平日較少來看電影，但在得知結業消息後，都臨別前來支持一下。張先生認為，戲院結業是一個趨勢，因為現時有很多人都貪圖方便，選擇在串流平台看電影，「一個月月費等於一套戯嘅價錢，我諗都係大勢所趨，唔捨得都要變。」

張太也表示，雖然不時會在嘉禾銀河廣場看電影，但附近柴灣的Cinema City的電影選擇就較嘉禾銀河廣場多，座椅亦都比較舒適，所以自己會較常去柴灣看電影。張太續指，如果戲院能夠提供托兒服務，即家長放下孩子在戲院看電影，家長隨後可以安心去處理其他事情，或許能夠提升戲院生意。

張生認爲戲院結業是一個趨勢，因爲現時有很多人都貪圖方便，選擇在串流平台看電影，「一個月月費等於一套戯嘅價錢…我諗都係大勢所趨，唔捨得都要變。」（馮藹怡攝）

嘉禾銀河廣場結業 員工將被調至其他獲接手嘉禾戲院工作

橙天嘉禾昨日（27日）宣布，停止在香港經營所有影城業務，其中三間戲院包括奧海城the sky、屯門StagE和嘉禾大埔，將由新的營運商承租，但不包括筲箕灣嘉禾銀河廣場戲院。

該院職員稱需，嘉禾銀河廣場戲院結業後，員工會被調至被新接手的奧海城the sky、屯門StagE或嘉禾大埔繼續工作。