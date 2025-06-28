嘉禾戲院全線結業｜The Sky早場人頭湧湧 戲迷感合理：救唔返
撰文：吳美松
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【結業潮／戲院結業／嘉禾結業】本港戲院結業潮未息，橙天嘉禾昨日（27日）全線4間戲院將於周日（6月29日）前結業，今天是倒數第二日，位於澳海城的嘉禾The Sky戲院今早（28日）人頭湧湧，約有50名觀眾排隊購票。對於嘉禾全線結業，有戲迷指可惜，但已無力回天「救唔返」，不過幸有三間戲院獲新營運商接手。
市民稱入戲院觀眾減少 「救唔返」
嘉禾戲院全線結業消息公布後翌日，奧海城嘉禾The Sky今早人山人海，約50個市民輪候買票入場。戲院由下午約2時至晚上10時，至少放映11電影，27個場次。當中最多8個場次的是英語電影《F1電影》(F1 The Movie)（包括所有版本）；除4場外幾乎爆滿。
市民劉先生指自己一個月至少看三次電影，「啱先睇，唔會為睇而睇」。他昨晚購買戲飛後，嘉禾便宣布全線結業，為此感到可惜。他認為嘉禾結業無可厚非，因為入場觀看電影的觀眾減少，「救唔返」。
杜先生：戲院結業 市民娛樂選擇減少
不過，劉先生指嘉禾其中三間戲院獲新營運商接手，屬不幸中的大幸。他又指，到戲院看電影的觀賞體驗更佳，不明白為何入場觀眾不多。
杜先生每周至少看3次電影，稱因為已退休，時間更充裕；而且會在The Sky觀看，因為該戲院收費最便宜。他同樣為嘉禾全線結業感到可惜，戲院結業會令市民的娛樂選擇減少。他表示，嘉禾其中三間戲院或有新營運商接手，日後入場看電影仍然方便。
橙天嘉禾昨日（27日）公布，將停止在香港經營所有影城業務，其中三間戲院包括奧海城the sky、屯門StagE和嘉禾大埔，將由新的營運商承租；至於餘下的筲箕灣嘉禾銀河廣場，料將於下周日（29日）前結業。
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