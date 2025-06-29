積金易｜啟用一年已處理近60萬宗指示　料首兩年行政費平均降36%

「積金易」平台推出滿一年，積金局主席劉麥嘉軒今天（29日）發表網誌，稱至今處理接近60萬宗僱主和計劃成員的行政指示，形容平台針對以往管理強積金的痛點而設，例如行政程序分散、缺乏統一標準和過分倚賴人手及紙張處理等，導致「低效率、高收費」等問題。



劉麥嘉軒預計首兩年強積金基金的行政費會平均降低36%，10年內累計節省$300億至$400億。她又提醒，僱員不要頻密更改強積金投資指示或轉換基金作「短炒」，否則容易出現「高買低賣」的情況，隨時得不償失。



積金易承辦商會在旗下電訊公司門市設置「積金易自助服務機」 。（積金局圖片）

「積金易」平台自去年去年6月推出以來，已處理近60萬宗交易指示。（積金局圖片）

劉麥嘉軒指，「積金易」平台自去年6年面世至今，已有7個強積金受託人上台，並處理了接近60萬宗僱主和計劃成員的行政指示。（積金局圖片）

劉麥嘉軒指，「積金易」平台自去年6年面世至今，已有7個強積金受託人上台，處理接近60萬宗僱主和計劃成員的行政指示。已加入「積金易」的計劃成員所作的行政指示中，包括轉換基金、作可扣稅自願性供款、整合或轉移強積金帳戶等，近8成是以電子方式提交 ，反映使用「積金易」廣被接受。

首兩年行政費平均降36%

劉麥嘉軒指，「積金易」更能創造減費空間，預計首兩年強積金基金的行政費會平均降低36%，10年內累計節省$300億至$400億，相等於受託人收取的行政費降低41%至55%。

僱員透過手機或電腦，可以在一個平台隨時隨地輕鬆管理自己的強積金，包括轉換基金或投資組合，和更新個人資料等。平台亦設有提示功能，可掌握僱主是否已為僱員準時供款。無論在多少個強積金計劃下開設了帳戶，只要登入「積金易」，就會有「冬甩圖表」清楚展示在不同受託人及計劃下的強積金分布。

打工仔女透過手機或電腦，可以在一個平台隨時隨地輕鬆管理自己的強積金，包括轉換基金或投資組合，和更新個人資料等。（積金局圖片）

劉麥嘉軒：勿頻密改投資指示等作「短炒」

劉麥嘉軒提醒，僱員不要頻密更改強積金的投資指示或轉換基金作「短炒」，否則容易出現「高買低賣」的情況，隨時得不償失。

她又提醒，留意上台期間行政運作安排。為配合賬戶資料的轉移工作，即將上台的強積金受託人須在過渡至平台前，暫停處理其計劃成員的行政指示，包括轉換基金、更改投資指示等。具體時間視乎行政指示類型、受託人的運作安排，以及資料轉移的規模和複雜性而定。