積金局去年發40萬張僱主欠供款通知書　將研究分層遞增拖欠附加費

積金局行政總監鄭恩賜今日（17日）表示，過去兩年僱主欠供強積金的情況有所上升。積金局去年發出了約40萬張欠款附加費通知書，較前年的37萬張增加了6至7%。他續指，局方正研究將現時延遲交款的拖欠附加費，改為分層遞增，相信可更有效追討欠款。



積金局行政總監鄭恩賜（資料圖片）

去年千多宗個案交法庭 半數成功追回欠款

鄭恩賜今日在電視節目中表示，過去兩年分別發出了約約37萬張及40萬張拖欠供款通知書，當中有四分之一的僱主會在兩周限期內還清欠款，涉及金額為1.9億元。他續指，積金局會用盡方法追討，如向僱主發「追魂call」等，至於要訴諸法庭處理的只有5%，而2024年接獲千多宗個案，最終約半數能成功追回欠款。

鄭恩賜強調，絕大部分僱主是奉公守法的，會按時交款，小部分可能因一時的現金流問題才會拖欠款項，待情況好轉後便會繳交。他又提到，最近多了飲食集團結業，因此令人有錯覺，以為拖欠供款情況突然增多，但一直以來都有小部分飲食業僱主拖欠供款。

積金局（資料圖片）

研究分層遞增附加費 逾一個月增至10%

為了更有效地追討欠款，鄭恩賜透露局方正研究將現時劃一為5%的延遲交款拖欠附加費，改為分層遞增附加費，令僱主盡早繳款的動機增加。他解釋指，在分層遞增下，僱主拖欠供款一個月，需繳交5%附加費，超過一個月便會增至10%；對於已拖欠了兩、三個月供款的僱主，當局仍在考慮需收取多少附加費，但鄭恩賜強調終極手法一定是訴諸法律。

不過局方並沒有方程式，列明僱主施欠多久才訴諸法庭，主要視乎僱主是否有心或故意拖欠，因為有些僱主可能因資金問題，需要分期繳付。亦有一些僱主屬「慣犯」，局方已有一份名冊，並會對他們進行民事訴訟追討。